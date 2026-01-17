Η Κύπρος αποχαιρετά σήμερα, τον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Γιώργο Βασιλείου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών. Η κηδεία του θα τελεστεί δημοσία δαπάνη και με τιμές εν ενεργεία αρχηγού κράτους, ενώ το παρών θα δώσουν κορυφαίοι αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, η σορός του εκλιπόντος θα μεταφερθεί το πρωί στον Ιερό Ναό της Του Θεού Σοφίας στον Στρόβολο, πάνω σε κιλλίβαντα πυροβόλου όπλου και υπό τη συνοδεία της Φιλαρμονικής της Αστυνομίας. Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 11:30, ενώ η εξόδιος ακολουθία θα ξεκινήσει στη 13:00.

Την ελληνική Κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος θα εκφωνήσει και επικήδειο λόγο. Επικήδειους θα εκφωνήσουν επίσης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Τάσος Χριστοφίδης, ο Μιχάλης Παπαπέτρου εκ μέρους των συνεργατών του και ο γιος του, Ευέλθων Βασιλείου. Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κοιμητήριο Αγλαντζιάς με ρίψη τιμητικών βολών.

Προηγήθηκε την Παρασκευή σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης το λαϊκό προσκύνημα στον ίδιο ναό. Πλήθος κόσμου, συνεργάτες και απλοί πολίτες κάθε ηλικίας, προσήλθαν για να αποτίσουν φόρο τιμής, αφήνοντας λουλούδια και γράφοντας συγκινητικά λόγια στο βιβλίο συλλυπητηρίων. Χαρακτηριστική ήταν η δήλωση του επί 26 χρόνια οδηγού του, Αβέρωφ Μορίτση, ο οποίος τον αποκάλεσε «δεύτερο πατέρα» και «άρχοντα», ενώ πολλοί πολίτες εξήραν το ήθος, τη μετριοφροσύνη και το εκσυγχρονιστικό του έργο.

Συντετριμμένη αλλά περήφανη για την παρακαταθήκη του συζύγου της εμφανίστηκε η Ανδρούλλα Βασιλείου. Σε δηλώσεις της ανέφερε πως έχασε «έναν άνθρωπο με όλα τα γράμματα κεφαλαία, έναν σύντροφο με την κυριολεκτική έννοια της λέξης». Η κ. Βασιλείου είπε πως ο πρώην Πρόεδρος «έφυγε με τον καημό της επανένωσης», καθώς μέχρι την τελευταία στιγμή η έγνοια του και το όραμά του παρέμεναν η λύση του Κυπριακού, εκφράζοντας την ελπίδα ότι οι δημοκρατικές αρχές και η ενότητα που πρέσβευε δεν θα πάνε χαμένες.

Δείτε εδώ την απευθείας μετάδοση της κηδείας του Γιώργου Βασιλείου, από το ΡΙΚ1:

Πηγή: ΚΥΠΕ