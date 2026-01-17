Γύρω στις 6.25 χθες το απόγευμα ο Αστυνομικός Σταθμός Ξυλοφάγου ενημερώθηκε από το Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου ότι γύρω στις 4.45 το απόγευμα της ίδιας ημέρας είχε μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο, 64χρονος από την επαρχία Αμμοχώστου, ο οποίος ήταν σοβαρά τραυματισμένος στο κεφάλι μετά από τροχαίο που συνέβη στο χωριό Αυγόρου.

Από τις εξετάσεις που διενεργήθηκαν, φαίνεται ότι ο 64χρονος οδηγούσε μοτοποδήλατο και κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, να έχασε τον έλεγχο και να προσέκρουσε σε τοίχο παρακείμενης οικίας.

Σύμφωνα με τους ιατρούς, ο 64χρονος φέρει εσωτερική αιμορραγία και κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Ξυλοφάγου σε συνεργασία με την Τροχαία Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.

