Γύρω στις 3 τα ξημερώματα σήμερα ξέσπασε φωτιά σε μάντρα/έκθεση αυτοκινήτων στη Μεσόγη στην Πάφο, ιδιοκτησία 58χρονου.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, Ανδρέα Κέττη, η πυρκαγιά κατέστρεψε πλήρως τέσσερα αυτοκίνητα και τρία ηλεκτρικά αμαξίδια γκολφ. Επιπλέον, από τον καπνό και την υψηλή θερμοκρασία επηρεάστηκαν έξι ακόμα οχήματα, ένα jet ski, έντεκα μοτοσυκλέτες, καθώς και ο πάνω όροφος του καταστήματος, όπου φυλάσσονταν τα προϊόντα.«Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έγινε χρήση σωλήνων νερού και πέντε αναπνευστικών συσκευών», ανέφερε ο κ. Κέττης σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Η Πυροσβεστική ανταποκρίθηκε με δύο στελεχωμένα οχήματα, καταφέρνοντας να θέσει υπό έλεγχο τη φωτιά χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα και θα διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές τις επόμενες ημέρες.

Το περιστατικό αυτό εντάσσεται σε μια σειρά από 16 πυρκαγιές και 12 ειδικές εξυπηρετήσεις στις οποίες κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία το τελευταίο 24ωρο σε ολόκληρη την Κύπρο.

Η αστυνομία σε συνεργασία με την Πυροσβεστική διαπίστωσε ότι η φωτιά τέθηκε κακόβουλα.

Το ΤΑΕ Πάφου διερευνά υπόθεση συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, διάρρηξης κτιρίου και εμπρησμού κτιρίου και μηχανοκίνητων οχημάτων.

