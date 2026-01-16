Θετικές φαίνεται να είναι οι προβλέψεις για τον τουρισμό για το 2026 στην πόλη και επαρχία Λάρνακας, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (ΕΤΑΠ) Λάρνακας Ντίνος Λευκαρίτης.

Ο κ. Λευκαρίτης πρόσθεσε ότι «μετά από ένα επιτυχημένο πρόγραμμα δράσεων κατά το έτος 2025, ετοιμάζεται να ξεκινήσει και η εφαρμογή του νέου σχεδίου δράσης αλλά και άλλων προγραμμάτων που τρέχουν, με στόχο την αναβάθμιση της τουριστικής Λάρνακας, την προβολή της, τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος και την διατήρηση και ενίσχυση της αυθεντικότητας μας, που είναι ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει την ΕΤΑΠ».

Ακόμα, συνέχισε «θα επικεντρωθούμε μέσα στο νέο έτος σε θέματα βελτίωσης της προσβασιμότητας σε τουριστικούς χώρους καθώς και στην ενίσχυση του πρασίνου και στην δημιουργία τουριστικών clusters, όπως για παράδειγμα στην σύμπραξη (cluster) των εννέα μελισσοχωριών της ορεινής Λάρνακας».

Ανέφερε επίσης πως η ΕΤΑΠ Λάρνακας θα επικεντρωθεί στα θέματα διάβρωσης αρκετών παραλιών της πόλης, μεταξύ των οποίων της Ορόκλινης.

Όπως είπε ο κ. Λευκαρίτης «θα επικεντρωθούμε επίσης στην επίλυση των προβλημάτων που επηρεάζουν άμεσα ή μέσα την τουριστική Λάρνακα, μεταξύ των οποίων θέματα επίσπευσης της υλοποίησης των οδικών έργων και των έργων υποδομής, σε θέματα καταπολέμησης της οπτικής ρύπανσης, αρκετά ζητήματα που αφορούν το Τμήμα Αρχαιοτήτων και θέματα πρόσβασης των τουριστών σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς».

Ερωτηθείς για τη συνεργασία της ΕΤΑΠ με τον Δήμο Λάρνακας και τους άλλους Δήμους της επαρχίας, ο Πρόεδρος της Εταιρείας απάντησε πως «η συνεργασία μας είναι δεδομένη αφού αυτός είναι ο ρόλος μας και συνεχίζουμε τον θεσμικό μας ρόλο που είναι ο συντονισμός του δημοσίου τομέα και τοπικών αρχών, δηλαδή όλων των εμπλεκόμενων στον τουρισμό, με στόχο την ενίσχυση της Λάρνακας ως τουριστικός προορισμός».

Σε άλλη ερώτηση ο κ. Λευκαρίτης απάντησε ότι «είναι δεδομένο ότι θα συνεχιστούν και φέτος οι διάφορες δράσεις και ενέργειες που έγιναν πέρσι με Κοινότητες της ορεινής Λάρνακας με στόχο την προώθηση τους».

Συγκεκριμένα, είπε, σε συνεργασία με τις τοπικές Αρχές και τους διάφορους Οργανισμούς και τοπικούς Συλλόγους, διοργανώνονται συνεχώς εκδηλώσεις αφού η προβολή της ορεινής Λάρνακας αντιμετωπίζεται ισότιμα με τις κύριες τουριστικές περιοχές. «Κύριος στόχος της ΕΤΑΠ είναι και η ανάδειξη των χαρακτηριστικών της κάθε Κοινότητας», σημείωσε.

Ταυτόχρονα εξέφρασε την πεποίθηση ότι «και το 2026 αναμένεται να είναι μια καλή τουριστική χρονιά, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λάρνακα θα φιλοξενήσει ορισμένα συνέδρια στα πλαίσια της ανάληψης από την Κύπρο της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

«Οι μέχρι σήμερα προβλέψεις σε σχέση με τον τουρισμό στη πόλη και επαρχία Λάρνακας, είναι θετικές» κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ

