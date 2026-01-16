Δύο σκυλάκια ράτσας τσιουαουα αφέθηκαν μόνα και αβοήθητα στον περιφραγμένο χώρο στο Πάρκο Ακαδημίας στην Αγλαντζιά της επαρχίας Λευκωσίας, σύμφωνα με την ανάρτηση από τη Μαριάννα Σεβαστή στη σελίδα Lost & Found Pets of Cyprus.



Όπως θα δείτε και στα πιο κάτω βίντεο, τα σκυλάκια είναι τρομαγμένα και χρειάζονται βοήθεια.



Δείτε βίντεο και εικόνες από τα παρατημένα σκυλάκια στον περιγραμμένο χώρο του Πάρκου Ακαδημίας:





























