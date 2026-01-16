Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με παγιδευμένα άτομα σημειώθηκε το βράδυ στην Κάτω Πάφο, προκαλώντας κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και των Υπηρεσιών Πρώτων Βοηθειών.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, στις 19:05 λήφθηκε κλήση για οδική σύγκρουση στην περιοχή της Κάτω Πάφου, κατά την οποία δύο άτομα εγκλωβίστηκαν στα οχήματά τους. Άμεσα στο σημείο έσπευσε πυροσβεστικό όχημα με εξειδικευμένη ομάδα διάσωσης από τον Πυροσβεστικό Σταθμό Πάφου.

Οι πυροσβέστες, αφού αξιολόγησαν την κατάσταση, προχώρησαν σε επιχείρηση απεγκλωβισμού των επιβατών από δύο διαφορετικά οχήματα, χρησιμοποιώντας ειδικό εξοπλισμό διάσωσης. Οι δύο τραυματίες απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια και τοποθετήθηκαν σε σανίδα διάσωσης, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω επιβάρυνση της κατάστασής τους.

Ακολούθως, παραδόθηκαν στο πλήρωμα της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων, το οποίο τους μετέφερε στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Α.Ε.Π.) του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου για ιατρική περίθαλψη και περαιτέρω εξετάσεις.

Τα αίτια του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές, ενώ στο σημείο επικράτησε προσωρινή αναστάτωση μέχρι την ολοκλήρωση της επιχείρησης διάσωσης και την απομάκρυνση των οχημάτων.