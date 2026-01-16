Σύμφωνα με ανακοίνωση, ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λάρνακας (ΕΟΑ Λάρνακας) ενημερώνει το κοινό ότι τη Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2026, από τις 08:00 έως τις 15:00, θα διακοπεί η παροχή νερού σε όλα τα υποστατικά εκατέρωθεν του Δρόμου Λάρνακας – Δεκέλειας, από τον κόμβο του Πυροσβεστικού Σταθμού Βορόκληνης μέχρι το ύψος της παραλίας του ΚΟΤ.

Η διακοπή οφείλεται σε προγραμματισμένες εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης, στο πλαίσιο του έργου «Βελτίωση του παραλιακού δρόμου Λάρνακας – Δεκέλειας (Φάση Γ΄)», του Τμήματος Δημοσίων Έργων.

Οι καταναλωτές προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στη χρήση του νερού, ώστε να καλύψουν τις ανάγκες τους από τα αποθέματα που διαθέτουν στα ιδιωτικά ντεπόζιτα των υποστατικών τους.

Ο ΕΟΑΛ εκφράζει τη λύπη του για την οποιαδήποτε ταλαιπωρία και ευχαριστεί το κοινό για την κατανόηση και τη συνεργασία του.

