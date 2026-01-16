Ανοιχτές θα παραμείνουν οι υπεραγορές το Σάββατο, 17 Ιανουαρίου, ημέρα της κηδείας του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, Γιώργου Βασιλείου, είπε στο ΚΥΠΕ ο Εκτελεστικός Γραμματέας του Παγκύπριου Συνδέσμου Υπεραγορών, Ανδρέας Χατζηαδάμου.

Παρόλο που η μέρα έχει οριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο ως δημόσια αργία, "ο ιδιωτικός τομέας θα εργαστεί κανονικά, όπως και οι υπεραγορές", ανέφερε.

"Δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση", πρόσθεσε, "οι εργαζόμενοι θα δουλέψουν κανονικά, όπως εργάζονται το Σάββατο", σημείωσε και θα εφαρμοστεί η νομοθεσία που εφαρμόζεται για την εργασία το Σάββατο και την Κυριακή.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Διαβάστε επίσης: Κηδεία Βασιλείου: Τιμές εν ενεργεία Προέδρου - Δημόσιο πένθος μέχρι το Σάββατο