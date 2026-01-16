Οι πρώτες χιονοπτώσεις της φετινής χειμερινής περιόδου έφεραν αυξημένη κίνηση στο Τρόοδος και αναθέρμαναν το ενδιαφέρον για το σκι.

Ωστόσο, η εικόνα στο χιονοδρομικό κέντρο παραμένει ρευστή, με περιορισμένη λειτουργία πιστών και συνεχή αλλαγή των συνθηκών.

Παρότι άνοιξε η πρώτη πίστα της σεζόν, περιστατικό με είσοδο οχημάτων 4×4 εντός της διαδρομής οδήγησε στο προσωρινό κλείσιμό της. Αυτή τη στιγμή, ανοιχτές παραμένουν μόνο συγκεκριμένες πίστες για αρχάριους και παιδιά.

Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες αρχές καλούν το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό, τόσο κατά τη μετάβαση στο Τρόοδος όσο και κατά τη χρήση των εγκαταστάσεων, καθώς οι καιρικές συνθήκες μεταβάλλονται διαρκώς.

Ποιες πίστες λειτουργούν

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Cyprus Ski Federation, αυτή τη στιγμή δεν λειτουργούν οι περισσότερες κύριες πίστες του χιονοδρομικού. Κλειστές παραμένουν οι Sun Valley I και II, καθώς και οι πίστες της North Face, λόγω ανεπαρκούς χιονόστρωσης ή λόγων ασφάλειας.

Ανοιχτές παραμένουν μόνο συγκεκριμένες διαδρομές που απευθύνονται κυρίως σε αρχάριους και παιδιά. Πρόκειται για τη Family Run SV 1, καθώς και το Sun Valley Baby Lift, τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως για εκμάθηση και ήπια δραστηριότητα στο χιόνι.

Οι αρμόδιοι ξεκαθαρίζουν ότι η κατάσταση μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και την εξέλιξη των χιονοπτώσεων.

Πρόσβαση και συνθήκες στους δρόμους

Σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στο Τρόοδος, οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Σε αρκετά σημεία του ορεινού οδικού δικτύου απαιτείται η χρήση οχημάτων 4×4 ή αντιολισθητικών αλυσίδων, ειδικά τις πρωινές ώρες ή μετά από χιονόπτωση και παγετό.

Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι η άσκοπη κίνηση οχημάτων εντός των περιοχών των πιστών απαγορεύεται και μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους τόσο για τους επισκέπτες όσο και για τη λειτουργία του χιονοδρομικού κέντρου.

