«Παρατράγουδα» έφεραν τα πρώτα χιόνια στην περιοχή του Τροόδους, καθώς πολλοί ήταν αυτοί που έσπευσαν να απολαύσουν το τοπίο.

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα kitasweather, 24 ώρες μετά το άνοιγμα της πρώτης πίστας του σκι Sun Valley I στο χιονοδρομικό κέντρο Τροόδους, άγνωστοι εισήλθαν σε αυτή με οχήματα 4X4, με αποτέλεσμα να καταστεί επικίνδυνη και να κλείσει προσωρινά.

Αυτό το φαινόμενο, σημειώνεται, παρατηρείται συχνά με τα πρώτα χιόνια και όταν το ύψος του χιονιού δεν είναι αποτρεπτικό στο να εισέρχονται οχήματα μέσα στην πίστα.

