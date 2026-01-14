Η πρώτη σημαντική χιονόστρωση του φετινού χειμώνα έφερε τα γνωστά «παρατράγουδα» στην περιοχή του Τροόδους.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της Αστυνομίας Τροόδους, Παναγιώτα Γεωργίου, λόγω των καιρικών συνθηκών, σε διάφορες περιοχές το οδόστρωμα παραμένει βρεγμένο, έχει δημιουργηθεί παγετός και οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή.

Σε σχέση με τους οδηγούς που αγνοούν τις συστάσεις και πηγαίνουν στα ορεινά με ακατάλληλα οχήματα, σημείωσε ότι «η αστυνομία βρίσκεται στους δρόμους συνεχώς αλλά είναι αρκετές οι ώρες για έναν αστυνομικό να βρίσκεται σε ένα σημείο για να λέει ποιος μπορεί να πάει και ποιος όχι. Πρέπει ο κόσμος να συνειδητοποιεί ότι τα οχήματά τους δεν έχουν την ικανότητα να πάνε προς τα πάνω, εξού και τα προβλήματα που είχαμε χθες το βράδυ, όταν οχήματα επιχείρησαν να πάνε προς τα πάνω με αποτέλεσμα δέκα από αυτά να ακινητοποιηθούν στον δρόμο. Προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε για να πάνε προς τα πίσω, απλώς ο κόσμος δεν αντιλαμβάνεται αυτά που λέμε, δυστυχώς. Κάποιες φορές μάλιστα χτυπούν και τα οχήματά τους».

Πρόσθεσε ότι χθες η Αστυνομία ανάγκασε οδηγούς να επιστρέψουν προς τα πίσω γιατί ήταν συνεχώς στους δρόμους. «Ο κόσμος μόλις ακούσει για το χιόνι, ενθουσιάζεται και θέλει να μεταβεί στο Τρόοδος για να δει την κατάσταση του χιονιού. Όμως αψηφούν τους κινδύνους».

Επεσήμανε ότι για το σαββατοκύριακο θα υπάρχει εντολή επιχειρήσεων, ώστε η Αστυνομία να βοηθήσει τον κόσμο, να επιστρέψει οχήματα.

Μάλιστα, δήλωσε ότι «ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα είναι οι οδηγοί που ανοίγουν τις χιονοδρομικές πίστες για να περάσουν τα οχήματά τους μέσα. Αυτό παρατηρήθηκε χθες και καλούμε τον κόσμο να μην το κάνει, επειδή προκαλούν ζημιές και καταστρέφουν την εικόνα του χιονοδρομικού».

Τέλος, ζήτησε να μην παρκάρουν οι οδηγοί τα οχήματά τους σε απαγορευμένα σημεία και οι πεζοί να μην περπατούν στους δρόμους προς το Τρόοδος.

