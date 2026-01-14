Λόγω των επικρατουσών καιρικών συνθηκών, σε διάφορες περιοχές το οδόστρωμα παραμένει βρεγμένο και οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή.

Στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές, καθώς και σε περιοχές μεγαλύτερου υψομέτρου, κατά τις πρωινές ώρες ενδέχεται να παρατηρείται ολισθηρότητα του οδοστρώματος λόγω παγετού.

Δρόμοι ανοιχτοί ΜΟΝΟ για οχήματα με κίνηση στους τέσσερις τροχούς ή αντιολισθητικές αλυσίδες (Λόγω παγετού):

Πλατρών – Τροόδους

Καρβουνά – Τροόδους

Προδρόμου – Τροόδους

Κακοπετριάς – Καρβουνά

Πεδουλά – Προδρόμου

Προδρόμου – Λεμύθου

Κακοπετριάς – Pinewood – Πεδουλά

Δρόμοι ανοικτοί για όλα τα οχήματα, ωστόσο ολισθηροί λόγω ελαφριάς χιονόπτωσης ή και παγετού:

Καλοπαναγιώτη – Μουτουλλά – Πεδουλά

Κακοπετριάς – Καρβουνά

Πεδουλά – Κύκκου – Κάμπου

Κύκκου – Τσακκίστρας

Κάμπου – Ορκόντα – Κάτω Πύργου

Σε διάφορες περιοχές η διεξαγωγή εργασιών στο οδικό δίκτυο, πιθανόν να επηρεάζει την κυκλοφορία. Ενημέρωση για οδικά έργα που διεξάγονται σε διάφορα σημεία ανά το παγκύπριο, ΕΔΩ.

Η Αστυνομία συστήνει προσοχή σε όσους θα διακινούνται στο οδικό δίκτυο, που καλούνται να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και να συμμορφώνονται με τα σήματα τροχαίας, για αποφυγή οδικών συγκρούσεων.