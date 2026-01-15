Αδιευκρίνιστη παραμένει η αίτια θανάτου της σορού άνδρα που βρέθηκε χθες σε παραλία της Αυδύμου στη Λεμεσό.
Όπως σημείωσε ο Λουκάς Σπαθάρης στις «Τομές στα Γεγονότα» ότι αυτό κατέδειξε η νεκροτομή της συγκεκριμένης σορού, ενώ ο ίδιος υπενθύμισε ότι ο άνδρας βρέθηκε τυχαία από πολίτη.
Κατά τον ίδιο, είπε ότι εκτιμάται ότι η σορός ανήκει στο Ρώσο επιχειρηματία, Βλαντισλάβ Μπαουμγκέρντερ, ο οποίος αγνοείται από τις 7 Ιανουαρίου.
Για τη διευκρίνιση της αιτίας θανάτου, λήφθηκε από τη σωρό δείγμα DNA, αλλά και διάφορα δείγματα
Διαβάστε επίσης: Νεκρός άντρας εντοπίστηκε στη Λεμεσό – Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα
Αδιευκρίνιστη η αιτία θανάτου του άνδρα που βρέθηκε στην Αυδήμου (ΒΙΝΤΕΟ)
SigmaLive
Αδιευκρίνιστη παραμένει η αίτια θανάτου της σορού άνδρα που βρέθηκε χθες σε παραλία της Αυδύμου στη Λεμεσό.