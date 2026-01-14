Συνεχίζονται οι εξετάσεις της Αστυνομίας της Δημοκρατίας και των Βρετανικών Βάσεων, σε σχέση με τον νεκρό άντρα που εντοπίστηκε νωρίτερα στην επαρχία Λεμεσού. Δεν επιβεβαιώνεται ακόμη αν πρόκειται για τον 56χρονο Ρώσο ελλείποντα από τις 7 Ιανουαρίου, ενώ διερευνώνται όλα τα ενδεχόμενα.

Σύμφωνα με το ΤΑΕ Λεμεσού, τη σορό εντόπισε πολίτης στην παραλία της Αυδήμου, η οποία εμπίπτει στην κυριότητα των Βρετανικών Βάσεων.

Η σκηνή αποκλείστηκε από την Αστυνομία των Βάσεων, ενώ επί τόπου έσπευσαν ο Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού και ο υπεύθυνος ΤΑΕ Λεμεσού.

Η νεκροτομή στη σορό, που φαίνεται να μην ήταν σε αναγνωρίσιμη κατάσταση, θα διενεργηθεί την Πέμπτη από ιατροδικαστή των Βρετανικών Βάσεων.

Σύμφωνα πάντα με το ΤΑΕ Λεμεσού, μέχρι στιγμής δεν αποκλείεται κανένα ενδεχόμενο όσον αφορά την αιτία θανάτου του άγνωστου άντρα.

Διαβάστε επίσης: Επικεντρώνονται στο Πισσούρι οι έρευνες για τον άφαντο Ρώσο επιχειρηματία

Πηγή: ΚΥΠΕ