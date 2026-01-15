Ένα μαγευτικό χειμερινό φαινόμενο καταγράφηκε στο Τρόοδος, καθώς σύμφωνα και με ανάρτηση της Yiota Xenopoulou στη σελίδα ΚΑΙΡΟΦΙΛΟΙ ΚΥΠΡΟΥ, το Φράγμα Προδρόμου πάγωσε λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή.



Η επιφάνεια του νερού καλύφθηκε από στρώμα πάγου, δημιουργώντας εντυπωσιακές εικόνες, προσελκύοντας τα βλέμματα των φίλων της χειμωνιάτικης περιόδου.



Δείτε τις μαγευτικές εικόνες από το παγωμένο Φράγμα Προδρόμου:



















