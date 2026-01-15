Νέα ψυχρή αέρια μάζα θα επηρεάζει την Κύπρο από την Κυριακή όπου η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση.

Απόψε η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 3 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 6 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 9 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και γύρω στους μηδέν βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα σχηματιστεί παγετός.

Αναλυτικά το δελτίο καιρού

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, ενώ ασθενής χαμηλή πίεση αναμένεται πρόσκαιρα από το Σάββατο. Από την Κυριακή και μετά, το νησί θα επηρεάζεται από ψυχρή αέρια μάζα.

Απόψε, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 3 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 6 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 9 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και γύρω στους μηδέν βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα σχηματιστεί παγετός.

Αύριο, αρχικά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ωστόσο προοδευτικά ο καιρός θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος με μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά, τα δυτικά και τα βόρεια. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους, ενδέχεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, για να καταστούν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, της ίδιας έντασης. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 18 στα παράλια και γύρω στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, ενώ στα δυτικά και τα βόρεια αναμένεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους, ενδέχεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια νοτιοανατολικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Το Σάββατο, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο.

Την Κυριακή, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές. Στα ψηλότερα ορεινά αναμένεται χιονόπτωση. Τη Δευτέρα, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και σταδιακά κυρίως συννεφιασμένος, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές αλλά και χιόνι στα ψηλότερα ορεινά.

Η θερμοκρασία μέχρι την Κυριακή θα σημειώσει αισθητή πτώση και τη Δευτέρα μη αξιόλογη μεταβολή, για να κυμανθεί πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.