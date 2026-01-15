Για σημαντικές διακυμάνσεις στις θερμοκρασίες, με έντονο ψύχος τη νύχτα αλλά σταδιακή άνοδο των ημερήσιων τιμών μέχρι την Παρασκευή, έκανε λόγο ο εκπρόσωπος Τύπου του Τμήματος Μετεωρολογίας, Ανδρέας Χρυσάνθου, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο». Όπως ανέφερε, η χθεσινή νύχτα ήταν η ψυχρότερη που έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής για το εσωτερικό του νησιού, με τη θερμοκρασία στον μετεωρολογικό σταθμό Αθαλάσσας να κατεβαίνει στους 1,2 βαθμούς Κελσίου και σε αρκετές πεδινές περιοχές να κυμαίνεται μεταξύ 2 και 3 βαθμών. Ιδιαίτερα χαμηλές ήταν οι θερμοκρασίες και στα ορεινά, με μείον 3 βαθμούς στην Πλατεία Τροόδους και μείον 5 έως 6 βαθμούς στην περιοχή Χιονίστρας.

Ο κ. Χρυσάνθου υπενθύμισε ότι η αμέσως προηγούμενη νύχτα είχε καταγραφεί ως η ψυχρότερη για τις ορεινές περιοχές, με τον Πρόδρομο να αγγίζει τους μείον 4 βαθμούς και τη Χιονίστρα τους μείον 7. Παρόλα αυτά, η τελευταία νύχτα ξεχώρισε για το εσωτερικό, καθώς σε ορισμένες περιοχές η θερμοκρασία έπεσε ακόμη και κοντά στον 1,2 βαθμό Κελσίου.

Παρά το έντονο νυχτερινό ψύχος, οι ημερήσιες θερμοκρασίες παρουσιάζουν σταδιακή άνοδο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Τμήματος Μετεωρολογίας, σήμερα οι μέγιστες τιμές κυμαίνονται γύρω στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό και στους 17 βαθμούς στα παράλια, ενώ στα ορεινά δεν ξεπερνούν τους 6 βαθμούς. Μέχρι και την Παρασκευή αναμένεται περαιτέρω άνοδος της τάξης του 1 με 2 βαθμούς, με τον υδράργυρο να φτάνει περίπου στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό και στους 18 βαθμούς στις παράκτιες περιοχές.

Από το Σάββατο, ωστόσο, το σκηνικό αλλάζει. Όπως εξήγησε ο εκπρόσωπος του Τμήματος Μετεωρολογίας, μια νέα ψυχρή αέρια μάζα από τον βορρά θα αρχίσει να επηρεάζει την Κύπρο από την Κυριακή, με αποτέλεσμα αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Το ψυχρό αυτό κύμα εκτιμάται ότι θα διατηρηθεί μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, πιθανόν μέχρι και την Τετάρτη ή την Πέμπτη, φέρνοντας ξανά ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες σε όλες τις περιοχές του νησιού, πεδινές, παράκτιες και ορεινές. Δεν αποκλείεται μάλιστα να καταγραφούν χαμηλότερες θερμοκρασίες από αυτές που έχουν σημειωθεί μέχρι σήμερα, γεγονός που συνθέτει, όπως είπε, ένα δεύτερο κύμα ψυχρού καιρού.

Σε ό,τι αφορά τα φαινόμενα, αναμένονται τοπικές βροχές την Παρασκευή, ενώ περισσότερες βροχές προβλέπονται το Σαββατοκύριακο, χωρίς όμως ιδιαίτερο ενδεχόμενο καταιγίδων. Η πιθανότητα καταιγίδας χαρακτηρίζεται πολύ μικρή, με τα φαινόμενα να περιορίζονται κυρίως σε βροχές και χιονοπτώσεις στα ψηλότερα σημεία του Τροόδους. Από τη Δευτέρα και την Τρίτη δεν αποκλείεται οι χιονοπτώσεις να επεκταθούν εκ νέου και σε άλλα ορεινά τμήματα. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται θετική, καθώς θα συμβάλει στη διατήρηση αλλά και στην ενίσχυση του χιονιού στις ψηλότερες κορυφές, τόσο για τους εκδρομείς όσο και για τον υδρολογικό κύκλο.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στα στοιχεία βροχόπτωσης. Όπως ανέφερε ο Ανδρέας Χρυσάνθου, παρά το γεγονός ότι μέσα στον Ιανουάριο σημειώθηκαν βροχές μόνο για πέντε με έξι ημέρες, κυρίως μετά τις 8 του μήνα, η συνεισφορά τους ήταν σημαντική. Μέχρι και χθες το πρωί, η βροχόπτωση αντιστοιχούσε στο 47% της κανονικής τιμής για τον Ιανουάριο, ποσοστό που κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητικό για τόσο μικρό αριθμό βροχερών ημερών. Σε επίπεδο υδρολογικού έτους, τα ποσοστά φτάνουν περίπου στο 70%, ενισχυμένα και από τον πολύ καλό Δεκέμβριο που προηγήθηκε. Με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, το τρέχον υδρολογικό έτος χαρακτηρίζεται συνολικά ως ικανοποιητικό.

Ωστόσο, όπως επισημάνθηκε στη συζήτηση, οι αυξημένες βροχοπτώσεις δεν μεταφράζονται αυτόματα σε ανάλογες εισροές νερού στα φράγματα. Ο κ. Χρυσάνθου εξήγησε ότι αυτό αποτελεί συνέπεια της παρατεταμένης περιόδου ξηρασίας των προηγούμενων ετών, η οποία έχει αφήσει το έδαφος ιδιαίτερα «διψασμένο». Με άλλα λόγια, μεγάλο μέρος του νερού απορροφάται πριν καταλήξει στα φράγματα, κάτι που λειτουργεί ως σαφής δείκτης των ολοένα και πιο ξηρών συνθηκών που επικρατούν στο νησί.

Παραθέτοντας μακροχρόνια στατιστικά στοιχεία, ανέφερε ότι μέχρι τη δεκαετία του 1970 υγρές χρονιές, με βροχόπτωση άνω του 120% της κανονικής, καταγράφονταν σχεδόν κάθε δύο χρόνια. Από το 1970 και μετά, το μοτίβο αυτό έχει αλλάξει δραστικά, με αντίστοιχα υγρές χρονιές να εμφανίζονται πλέον περίπου μία φορά κάθε οκτώ χρόνια. Την ίδια στιγμή, οι ανάγκες σε νερό αυξάνονται διαρκώς, τόσο λόγω πληθυσμιακών όσο και λόγω αναπτυξιακών παραγόντων, γεγονός που επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την εικόνα των φραγμάτων.

Όπως τόνισε, ακόμη και όταν σημειώνονται εισροές, είτε από βροχοπτώσεις είτε από το λιώσιμο των χιονιών στα ψηλότερα ορεινά, αυτές δεν επαρκούν για να καλύψουν το αυξημένο έλλειμμα που δημιουργείται μέσα σε κάθε νέο κύκλο. Τα κλιματολογικά δεδομένα, τα οποία δημοσιεύουν τόσο το Τμήμα Μετεωρολογίας όσο και το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, δείχνουν ξεκάθαρα ότι σε κάθε κύκλο περίπου οκτώ ετών η κατάσταση γίνεται σταδιακά δυσμενέστερη. Πρόκειται, όπως είπε χαρακτηριστικά, για κρίσιμα στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στον σχεδιασμό και στη διαχείριση των υδατικών πόρων του νησιού στο μέλλον.

