Ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή ενώ ασθενής χαμηλή πίεση αναμένεται από την Παρασκευή.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς, 3 μποφόρ, και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 17 στα παράλια και στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου αρχικά τοπικά θα παρατηρείται παγετός.

Απόψε ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς, 2 με 3 μποφόρ, και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 4 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 7 στα νότια και ανατολικά παράλια, στους 9 στα δυτικά και βόρεια παράλια και στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά πιθανό να σχηματιστεί παγετός.

Την Παρασκευή ο καιρός θα καταστεί σταδιακά μέχρι το απόγευμα κυρίως συννεφιασμένος και ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο.

Η θερμοκρασία την Παρασκευή δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, ενώ μέχρι την Κυριακή αναμένεται αισθητή πτώση, για να κυμανθεί πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 30 εκατοστά.