Στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές, καθώς και σε περιοχές μεγαλύτερου υψομέτρου, κατά τις πρωινές ώρες ενδέχεται να παρατηρείται ολισθηρότητα του οδοστρώματος λόγω παγετού.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Ανοικτοί ΜΟΝΟ για οχήματα 4Χ4 ή χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων (Λόγω παγετού)

Πλατρών – Τροόδους

Καρβουνά – Τροόδους

Προδρόμου – Τροόδους

Η Αστυνομία συστήνει προσοχή σε όσους θα διακινούνται στο οδικό δίκτυο, που καλούνται να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και να συμμορφώνονται με τα σήματα τροχαίας, για αποφυγή οδικών συγκρούσεων.