Ανοικτός μόνο για οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς ή εφοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες, είναι ο δρόμος Προδρόμου-Τροόδους.
Κατολισθήσεις πετρών και όγκων χώματος έχουν σημειωθεί στους πιο κάτω δρόμους:
• Καλοπαναγιώτη – Μουτουλλά – Πεδουλά
• Κακοπετριάς – Καρβουνά
• Πεδουλά – Κύκκου – Κάμπου
• Κύκκου – Τσακκίστρας
• Κάμπου – Ορκόντα – Κάτω Πύργου
• Πεδουλά – Προδρόμου
Την ίδια ώρα, ανοικτοί για όλα τα οχήματα, ωστόσο ολισθηροί λόγω ελαφριάς χιονόπτωσης ή και παγετού είναι οι δρόμοι Πλατρών – Τροόδους, Καρβουνά – Τροόδους, Προδρόμου-Λεμύθου και Κακοπετριάς-Pinewood-Πεδουλά.
