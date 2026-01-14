Ανοικτός μόνο για οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς ή εφοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες, είναι ο δρόμος Προδρόμου-Τροόδους.

Κατολισθήσεις πετρών και όγκων χώματος έχουν σημειωθεί στους πιο κάτω δρόμους:

• Καλοπαναγιώτη – Μουτουλλά – Πεδουλά

• Κακοπετριάς – Καρβουνά

• Πεδουλά – Κύκκου – Κάμπου

• Κύκκου – Τσακκίστρας

• Κάμπου – Ορκόντα – Κάτω Πύργου

• Πεδουλά – Προδρόμου

Την ίδια ώρα, ανοικτοί για όλα τα οχήματα, ωστόσο ολισθηροί λόγω ελαφριάς χιονόπτωσης ή και παγετού είναι οι δρόμοι Πλατρών – Τροόδους, Καρβουνά – Τροόδους, Προδρόμου-Λεμύθου και Κακοπετριάς-Pinewood-Πεδουλά.

Διαβάστε επίσης: Νεκρός άντρας εντοπίστηκε στη Λεμεσό – Οι πρώτες πληροφορίες