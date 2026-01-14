Ο διορισμός ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή, για τη διερεύνηση του ενδεχομένου διάπραξης ποινικών αδικημάτων σε σχέση με βίντεο, που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης «Χ», στον λογαριασμό με τα στοιχεία «Emily Thompson», στις 8 Ιανουαρίου του 2026, αποτελεί θεσμικά ορθή και επιβεβλημένη επιλογή, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο νομικός Αχιλλέας Αιμιλιανίδης.

Κληθείς να σχολιάσει κατά πόσον ο διορισμός ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή υποδηλώνει σοβαρές ενδείξεις τέλεσης ποινικών αδικημάτων ή συνιστά προληπτικό θεσμικό χειρισμό, ο κ. Αιμιλιανίδης ανέφερε ότι από τη στιγμή που υπάρχει ένα μείζον θέμα προς διερεύνηση, πρέπει να γίνουν ανακρίσεις.

Όπως εξήγησε, το γεγονός ότι έχει δημοσιοποιηθεί ένα βίντεο, το οποίο εμφανίζει πρόσωπα -ανεξαρτήτως αν αυτό είναι προφανώς μονταρισμένο- επιβάλλει τη διερεύνηση τόσο του περιεχομένου όσων λέγονται σε αυτό, όσο και των σκοπών για τους οποίους δημοσιοποιήθηκε.

Τόνισε, ωστόσο, ότι η διεξαγωγή ανάκρισης δεν προδικάζει την τέλεση αδικημάτων, αλλά αποσκοπεί ακριβώς στο να διαπιστωθεί κατά πόσον και από ποιους ενδεχομένως τελέστηκαν.

Ο κ. Αιμιλιανίδης επισήμανε ότι η επιλογή διορισμού ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή κρίνεται ορθή, καθώς πρόκειται για υπόθεση με έντονα δημόσια χαρακτηριστικά και εμπλοκή προσώπων που συνδέονται ή συνδέονταν με την κυβέρνηση κατά τον κρίσιμο χρόνο.

Υπενθύμισε ότι παρόμοια πρακτική έχει ακολουθηθεί και στο παρελθόν σε σημαντικές υποθέσεις, γεγονός που -κατά την άποψή του- επιβεβαιώνει τη θεσμική ορθότητα της απόφασης και στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Αναφερόμενος στη διατύπωση της Γενικής Εισαγγελίας περί διερεύνησης «οποιουδήποτε άλλου θέματος προκύψει», ο κ. Αιμιλιανίδης διευκρίνισε ότι πρόκειται πάντοτε για θέματα που έχουν συνάφεια με το αντικείμενο της ανάκρισης και όχι για απεριόριστο πεδίο διερεύνησης.

Σημείωσε ότι από τη στιγμή που τα ακριβή γεγονότα δεν έχουν ακόμη πλήρως διακριβωθεί, είναι λογικό οι όροι εντολής να μην καθοριστούν με υπερβολικά στενό τρόπο.

Αντιθέτως, εκτίμησε ότι οι όροι εντολής θα πρέπει να έχουν επαρκές εύρος, ώστε να μπορεί η ανάκριση να εντοπίσει όλα τα αναγκαία στοιχεία, χωρίς να απαιτείται η έκδοση νέων όρων εντολής σε κάθε στάδιο.

Σε ερώτηση για το κατά πόσο ο ποινικός ανακριτής μπορεί να παραμείνει πραγματικά ανεξάρτητος, όταν ενεργεί σε συνεργασία με την Αστυνομία, ο κ. Αιμιλιανίδης ανέφερε ότι στη συγκεκριμένη υπόθεση είναι αναπόφευκτο να ζητηθεί συνδρομή των αστυνομικών αρχών, ιδίως σε ζητήματα που απαιτούν συνεργασία μεταξύ αστυνομικών σωμάτων.

Υπογράμμισε ότι ο ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής είναι εκείνος που θα πρέπει να δίνει τις οδηγίες και ότι ο ρόλος της Αστυνομίας οφείλει να είναι καθαρά υποστηρικτικός και υπό τις οδηγίες του ανακριτή.

Αναφερόμενος στο πρόσωπο που διορίστηκε, τόνισε ότι πρόκειται για «ιδιαίτερα πεπειραμένο πρώην δικαστή, με σημαντική εμπειρία στη διεξαγωγή διαδικασιών», εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι δεν θα αντιμετωπίσει ζήτημα ως προς τη διατήρηση της ανεξαρτησίας του.

Πρόσθεσε ότι σε οποιοδήποτε στάδιο διαπιστωθεί παρέμβαση στην ανεξαρτησία του έργου του, ο ανακριτής έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει άμεσα με τον Γενικό Εισαγγελέα, σημειώνοντας ότι επί του παρόντος δεν φαίνεται να υφίσταται τέτοιο ζήτημα.

Σε σχέση με τα πιθανά ποινικά αδικήματα που ενδέχεται να προκύψουν, ο κ. Αιμιλιανίδης ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να τα σχολιάσει, επισημαίνοντας ότι ακριβώς για αυτόν τον λόγο διορίστηκε ο ποινικός ανακριτής.

«Ο ανακριτής καλείται να συλλέξει όλο το ανακριτικό υλικό, να διαπιστώσει με ακρίβεια τα γεγονότα και όπου προκύπτουν αδικήματα από οποιαδήποτε πρόσωπα, να τα καταγράψει. Το να επιχειρηθεί σε αυτή τη φάση αξιολόγηση πιθανών αδικημάτων στη βάση ενός βίντεο, που δεν θεωρείται ακριβές, δεν θα αποτελούσε ορθή προσέγγιση», σημείωσε.

Τέλος, ερωτηθείς κατά πόσον θα μπορούσαν να προκύψουν ποινικές ευθύνες για όσους αναπαρήγαγαν ή σχολίασαν το βίντεο, ακόμη και για δημοσιογράφους που το κάλυψαν, ο κ. Αιμιλιανίδης εξέφρασε την άποψη ότι δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα σε καμία περίπτωση.

Όπως ανέφερε, οι ποινικές ευθύνες δεν σχετίζονται με πρόσωπα που σχολίασαν ή που άσκησαν το δημοσιογραφικό τους καθήκον, αλλά ενδεχομένως με πρόσωπα που συμμετέχουν στο βίντεο ή με εκείνους, που για τους δικούς τους λόγους, προέβησαν στις ενέργειες που οδήγησαν στη δημιουργία και διάχυσή του.

Πηγή: ΚΥΠΕ