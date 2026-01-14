Τη διαβεβαίωση πως η έρευνα για το επίμαχο βίντεο θα προχωρήσει, έδωσε σήμερα ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας Γιώργος Σαββίδης, σημειώνοντας μάλιστα πως οι οδηγίες της Νομικής Υπηρεσίας είναι για ολοκλήρωση το συντομότερο δυνατό.

Σε δηλώσεις του στη Βουλή, μετά την Επιτροπή Νομικών, και ερωτηθείς σε σχέση με το επίμαχο βίντεο και συγκεκριμένα τι ακριβώς διερευνάται, ο κ. Σαββίδης είπε πως χθες προχώρησε στον διορισμό του Ανδρέα Πασχαλίδη ως ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή για να συνδράμει και να βοηθήσει την Αστυνομία στην εκτέλεση των ανακριτικών της καθηκόντων σε σχέση με όλα τα θέματα που άπτονται του βίντεο.

Ο κ. Σαββίδης είπε πως στους όρους εντολής του κ. Πασχαλίδη περιλαμβάνεται τόσο το περιεχόμενο του βίντεο όσο και όλες οι συνθήκες οι οποίες ενδεχομένως να δείχνουν την ύπαρξη κάποιας υβριδικής επίθεσης. Δηλαδή, πρόσθεσε, «η αυθεντικότητα, η προέλευση, οι συνθήκες, τα κίνητρα παραγωγής και δημοσιοποίησης και οποιοδήποτε άλλο θέμα προκύψει από την διερεύνηση μαζί με το περιεχόμενο, είναι θέματα τα οποία εμπίπτουμε μέσα στην εντολή που έχω δώσει στον κ. Πασχαλίδη».

Ο Γενικός Εισαγγελέας ανέφερε πως οι έρευνες δεν ξεκίνησαν σήμερα αλλά ξεκίνησαν από την πρώτη στιγμή. «Από την πρώτη στιγμή η ηγεσία της Νομικής Υπηρεσίας ήταν σε επαφή με τον Αρχηγό της Αστυνομίας και η έρευνα καλύπτει διάφορες κατευθύνσεις τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό», ανέφερε.

Ο κ. Σαββίδης είπε στη συνέχεια πως σήμερα το πρωί είχε, μαζί με τον Βοηθό του, συνάντηση στο γραφείο του με τον κ. Πασχαλίδη, τον Αρχηγό της Αστυνομίας και την ανακριτική ομάδα, κατά την οποία συμφωνήθηκαν οι περαιτέρω ενέργειες για τη συνέχιση των ανακριτικών ενεργειών.

Σημείωσε πως είναι πάρα πολύ ευρείς οι όροι εντολής και κατ’ επέκταση πολύπλευρες οι κατευθύνσεις στις οποίες θα κινηθούν και πως ο κ. Πασχαλίδης σε συνεννόηση με τον Αρχηγό της Αστυνομίας και την υπόλοιπη ομάδα, θα παρακολουθεί την πορεία των ερευνών.

Ζήτησε κατανόηση από τους δημοσιογράφους διότι, όπως είπε, δεν είναι σωστό να δίνονται επί καθημερινής βάσεως στοιχεία για το πού βρίσκεται η όλη υπόθεση. «Εκείνο που θέλω να διαβεβαιώσω είναι ότι η Νομική Υπηρεσία παρακολουθεί στενά το θέμα σε συνεννόηση με την Αστυνομία, σε συνεννόηση με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του κράτους και θα προχωρήσει η έρευνα», είπε ο κ. Σαββίδης και εξέφρασε την ελπίδα οι έρευνες να ολοκληρωθούν το συντομότερο.

Σε ερώτηση αν θα ζητηθεί και συνδρομή από το εξωτερικό για την έρευνα, είπε πως δεδομένου ότι η έρευνα έχει και την διάσταση της παραγωγής και της διανομής, σαφώς και υπάρχουν μαρτυρίες οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν από το εξωτερικό και σαφώς θα προχωρήσει η Αστυνομία, πέραν από τις δικές της εξετάσεις τις οποίες κάνει στο θέμα του τεχνικού ελέγχου του βίντεο, θα το στείλει και σε αρχές στο εξωτερικό και θα ζητήσει και νομική αρωγή για να μπορέσει να λάβει τις απαντήσεις και τα μέτρα που χρειάζονται σε διάφορες άλλες χώρες, λόγω της φύσεως ακριβώς της υπόθεσης.

Ερωτηθείς αν θα ζητηθεί συνδρομή από τις ΗΠΑ λόγω του ότι το βίντεο αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Χ του Έλον Μασκ, είπε πως αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, και διαβεβαίωσε ότι υπάρχουν κάποιες κατευθύνσεις.

«Δεν θέλω εδώ να ασχοληθώ με συγκεκριμένες πτυχές και συγκεκριμένους στόχους, εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι υπάρχουν κάποιες κατευθύνσεις, υπάρχουν κάποια στοιχεία, υπάρχουν κάποιες δηλώσεις, υπάρχουν κάποια πρόσωπα και όλα αυτά θα πρέπει να αξιολογηθούν και να γίνουν οι έρευνες σε όλες αυτές τις κατευθύνσεις», είπε.

Ερωτηθείς γιατί ο διορισμός του Ποινικού Ανακριτή έγινε πέντε μέρες μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, ο κ. Σαββίδης είπε πως ο Γενικός Εισαγγελέας αποφασίζει την ώρα που εκείνος κρίνει ότι θα πρέπει να αποφασίσει και όχι την ώρα που του λέει ο οποιοσδήποτε άλλος ότι πρέπει να αποφασίσει και σημείωσε πως από την πρώτη στιγμή έδωσε οδηγίες στον Αρχηγό της Αστυνομίας και παρακολουθεί το θέμα.

Σημείωσε πως δεν είναι η πρώτη φορά που σε σοβαρές υποθέσεις χρησιμοποιείται η τακτική του να διορίζεται ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής μαζί με την Αστυνομία

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση, είπε πως δεν έχει υπόψη του αυτή τη στιγμή να τίθεται θέμα σύλληψης συγκεκριμένου δικηγόρου, αλλά σημείωσε προτιμά να αποφεύγει να απαντά σε ερωτήσεις οι οποίες άπτονται του έργου της ανακριτικής ομάδας, το οποίο θα πρέπει να μένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.