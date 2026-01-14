Παρέμβαση με αναφορές τόσο στον θάνατο του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, Γιώργου Βασιλείου, όσο και στο επίμαχο βίντεο που προκαλεί πολιτικές αναταράξεις, έκανε στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου.

Για το θέμα του επίμαχου βίντεο, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ ανέφερε ότι απηύθυνε ανοιχτή επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, καλώντας τον «να αναλογιστεί τις ευθύνες του ως ο πρώτος στην Κυπριακή Δημοκρατία». Όπως είπε, το βίντεο, «ανεξαρτήτως προέλευσης και ανεξαρτήτως σκομιμότητας των περιεχόμενων, ήταν εκεί και πρόσβαλλε πρώτα απ’ όλα και εξεφτέλιζε την Κυπριακή Δημοκρατία».

Ο Στέφανος Στεφάνου κατηγόρησε την κυβέρνηση για σιωπή και λανθασμένους χειρισμούς, λέγοντας πως «αυτή η σιωπή από μέρους της κυβέρνησης και ακολούθως η προσπάθεια να υπερασπιστεί μια προφανή παράσταση παραβίασης διαδικασιών αρχών και νόμων… δεν έπρεπε να σταματήσει και ο ίδιος έπρεπε να βγει μπροστά και να βάλει τα πράγματα στη θέση τους». Πρόσθεσε ότι σήμερα η κυβέρνηση «προσπαθεί πρώτον να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, δεύτερον να κάνει μια μετατόπιση από το περιεχόμενο του βίντεο προς την προέλευση».

Ξεκαθάρισε ότι το ΑΚΕΛ ζητά άμεσα έρευνες και λογοδοσία. «Δεν μπορεί κάποιος να σιωπά ενώπιον μιας τέτοιας κατάστασης… να μην ζητά εδώ και τώρα μέτρα διαδικασίες, έρευνες για να προχωρήσουμε στη διαπίστωση, στην κάθαρση και στην τιμωρία και υπογραμμίζω την τιμωρία διότι δυστυχώς η ατιμωρησία που κυριαρχεί στην Κύπρο μας φέρνει και μας συντηρεί τέτοιου είδους φαινόμενα».

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της πολιτικής ευθύνης, σημείωσε ότι «αυτό που ζητούμε όμως από τον πρόεδρο είναι να λάβει την πολιτική ευθύνη… Πράγμα που δεν το έχει κάνει ακόμα μέχρι σήμερα. Αυτό κάνει ένας ηγέτης». Καταληκτικά, τόνισε πως «η σιωπή είναι πιο εκκωφαντική και από χίλιες λέξεις», υπογραμμίζοντας ότι το περιεχόμενο του βίντεο «φωνάζει από μόνο του» και πρέπει να διερευνηθεί σε βάθος.

«Κάθε φορά που είχαμε συνάντηση έφευγα πιο πλούσιος σε γνώσεις»

Για τον Γιώργο Βασιλείου, ο κ. Στεφάνου στάθηκε ιδιαίτερα στη διεθνή του παρουσία σημειώνοντας ότι, «με τη δική του την παρουσία αύξησε και το θετικό αποτύπωμα της Κύπρου διεθνώς. Έχεραν εκτίμησης διεθνώς ο Γιώργος Βασιλείου εξαιτίας της πολύ αξιόπιστης δράσης που είχε αναπτύξει». Όπως τόνισε, αυτό ίσχυε τόσο κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Προεδρία όσο και μετέπειτα, «ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στο κυπριακό και όχι μόνο, μετά στην προσπάθεια για ένταξη και την παρουσία της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Αναφερόμενος στη συνολική διαδρομή του πρώην Προέδρου, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ ξεχώρισε τρία βασικά στοιχεία. «Το πρώτον ήταν η δράση του για το κυπριακό ασφαλώς», υπογραμμίζοντας ότι «με την δράση του τότε πραγματικά είχε βάλει στη γωνιά την Τουρκία». Ως δεύτερο στοιχείο ανέδειξε «την προσπάθεια εξυγχρονισμού και του κράτους αλλά και της Κύπρου ευρύτερα», λέγοντας χαρακτηριστικά πως «ήταν όντως εξυγχρονιστής. Είχε σύγχρονες ιδέες, έβλεπε πάντα μπροστά». Τρίτο σημείο, όπως είπε, ήταν «η πορεία της Κύπρου προς την Ευρώπη, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και η παρουσία της εκεί».

Ο Στέφανος Στεφάνου μίλησε για τη σχέση που ανέπτυξε με τον Γιώργο Βασιλείου, λέγοντας ότ «Ένιωθα κάθε φορά που είχαμε συνάντηση ότι έφευγα πιο πλούσιος σε γνώσεις γιατί ο Γιώργος πραγματικά είχε πάρα πολλές γνώσεις ήταν όμως και καλός ακροατής. Δεν μιλούσε μόνο, άκουγε κιόλας». Τόνισε ακόμη ότι τον χαρακτήριζε «ένας πολιτικός ρεαλισμός… στηριζόταν ασφαλώς σε αρχές».