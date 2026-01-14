Νέα στοιχεία γύρω από τον θάνατο υπαλλήλου της ρωσικής πρεσβείας στην Κύπρο έρχονται στο φως μέσα από δημοσιεύματα ρωσικών και διεθνών μέσων, τα οποία κάνουν λόγο για πρόσωπο με ειδικό ρόλο και διασυνδέσεις με τις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας. Μάλιστα σημειώνεται πως δεν πρόκειται για τον Αλεξέι Πανόφ, για τον οποίο έγινε λόγος αρχικά αλλά για τον Αντόν Πανόφ. Υπενθυμίζεται ότι σε ανακοίνωσή της η Ρωσική Πρεσβεία αναφέρεται με τα αρχικά του «A.V. Panov» και όχι στο πλήρες όνομα. Συγκεκριμένα αναφέρει «Το θάνατο του υπαλλήλου της A.V. Panov, την περασμένη Πέμπτη ανακοίνωσε η Πρεσβεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Κύπρο με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Σύμφωνα με το κανάλι Telegram VChK-OGPU, καθώς και τα μέσα Vazhnyye Istorii και Agency, ο εκλιπών φέρεται να ήταν κρυπτογράφος, με σχέση τόσο με το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών όσο και με δομές των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών. Ο άνδρας, που ταυτοποιείται με το επώνυμο Πάνοφ, εργαζόταν στη ρωσική διπλωματική αποστολή στην Κύπρο, ενώ στο παρελθόν είχε επαγγελματική σύνδεση με το Atlas Scientific and Technical Center (NTC).





Όπως αναφέρει η Novaya Gazeta, ο Πάνοφ φέρεται επίσης να συνδέεται με τη Στρατιωτική Μονάδα 33949, αριθμός που – σύμφωνα με τις ίδιες πηγές – ενδέχεται να αντιστοιχεί στην Foreign Intelligence Service (SVR)



Διαβάστε επίσης: Νεκρός Ρώσος διπλωμάτης: «Ήταν Αξιωματικός της GRU», λέει ερευνητής

Επαγγελματικό υπόβαθρο και διαδρομή

Σύμφωνα με ανάλυση διαρροών δεδομένων που επικαλείται το Agency, ο 47χρονος Αντόν Πάνοφ εργάστηκε στο Atlas Scientific and Technical Center τουλάχιστον τα έτη 2002 και 2023. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, το εν λόγω κέντρο τελούσε απευθείας υπό την εποπτεία της Federal Security Service (FSB).

Το Atlas Center ειδικεύεται στην ανάπτυξη και κατασκευή συστημάτων ασφαλών επικοινωνιών και προστασίας πληροφοριών, διαθέτοντας άδειες από τη FSB, τη SVR, τη ρωσική Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία, την Υπηρεσία Τεχνικού και Εξαγωγικού Ελέγχου, καθώς και το Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου της Ρωσίας.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο Πάνοφ εργαζόταν στο ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών τουλάχιστον από το 2011. Την ίδια περίοδο μετεγκαταστάθηκε στον οικισμό Σοσένσκογε, κοντά στην περιοχή Γιασένιεβο της Μόσχας, σε απόσταση περίπου δέκα λεπτών από την έδρα της SVR.



