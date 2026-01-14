Με αφορμή το περιστατικό κακομεταχείρισης θαλάσσιας χελώνας που σημειώθηκε πρόσφατα στη Χλώρακα, το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση, με στόχο την ενημέρωση του κοινού για τις διαδικασίες και τα πρωτόκολλα που εφαρμόζονται σε περιπτώσεις εντοπισμού τραυματισμένων ή νεκρών θαλάσσιων χελωνών, καθώς και για το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο προστασίας των συγκεκριμένων ειδών.

Το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (ΤΑΘΕ) του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, με αφορμή το πρωτοφανές περιστατικό κακομεταχείρισης θαλάσσιας χελώνας στη Χλώρακα, ενημερώνει το κοινό ότι εκδίδει σε ετήσια βάση, και ιδιαίτερα πριν από την περίοδο ωοτοκίας των θαλάσσιων χελωνών, σχετικές οδηγίες και πρωτόκολλο για τη διαχείριση τραυματισμένων ή νεκρών χελωνών.

Το Τμήμα επισημαίνει τη στενή και αγαστή συνεργασία με τις τοπικές αρχές, οι οποίες ανταποκρίνονται με συνέπεια στην εφαρμογή του πρωτοκόλλου. Στο πλαίσιο αυτό, και το Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας ανταποκρίθηκε άμεσα, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Ο χειρισμός της θαλάσσιας χελώνας κατά τη συλλογή της, όπως καταγράφεται στο σχετικό οπτικοακουστικό υλικό, είναι απαράδεκτος και καταδικαστέος. Το ΤΑΘΕ εκφράζει την προσδοκία ότι πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό.

Με την παρούσα ανακοίνωση υπενθυμίζονται στο κοινό οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται, σύμφωνα με το ισχύον πρωτόκολλο, σε περιπτώσεις εντοπισμού τραυματισμένων ή νεκρών θαλάσσιων χελωνών.

Το κοινό όταν εντοπίσει νεκρή ή τραυματισμένη χελώνα μπορεί να επικοινωνήσει με το ΤΑΘΕ στα σταθερά τηλέφωνα που φαίνονται πιο κάτω εντός Δημοσίου ωραρίου. Σημειώνεται ότι εκτός ωρών γραφείου, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί με τα πιο κάτω υπηρεσιακά τηλέφωνα:

Σταθερό Τηλέφωνο Υπηρεσιακό Τηλέφωνο

(καθημερινές 07:30-15:00) (καθημερινές 16:00 – 20:00)

(Σ/Κ 06:00-20:00)

Λευκωσία 22807853 Ν/Α

Λάρνακα 24304294 / 24422888 99 48 96 45

Αμμόχωστος 23834172 99 48 96 43

Λεμεσός 25306800 / 25306804 99 48 96 51

Πάφος 26 821 680 99 48 96 42

Τραυματισμένες / Άρρωστες Χελώνες:

Οι τραυματισμένες / άρρωστες θαλάσσιες χελώνες μεταφέρονται από προσωπικό του ΤΑΘΕ ή εξουσιοδοτημένους φορείς για περίθαλψη στο Κέντρο Διάσωσης Θαλασσίων Χελωνών που λειτουργεί στο Ερευνητικό Κέντρο Θαλάσσιας Υδατοκαλλιέργειας Κύπρου (ΕΚΘΥΚ) του ΤΑΘΕ στο Μενεού.

Νεκρές Χελώνες:

Αρμοδιότητα για ταφή / συλλογή / αποτέφρωση των νεκρών θαλάσσιων χελωνών έχουν οι σχετικές τοπικές αρχές (Δήμοι / Κοινότητες) οι οποίες και ενημερώνονται είτε από το ΤΑΘΕ ή απευθείας από τους πολίτες ή και άλλους φορείς που εντοπίζουν την νεκρή χελώνα.

Σημειώνεται ότι ένας αριθμός των νεκρών χελωνών συλλέγονται από το ΤΑΘΕ για διεξαγωγή περαιτέρω αναλύσεων όπως διερεύνηση στομαχικού περιεχομένου, αναλύσεις για DNA κλπ.

Συλλογή Πληροφοριών:

Το κοινό, μπορεί να αποστείλει στοιχεία / πληροφορίες για τις θαλάσσιες χελώνες που εντοπίζει (όπως διαστάσεις καβουκιού, φωτογραφία χελώνας, περιοχή που εντοπίστηκε κλπ), ούτως ώστε να καταγραφή στη βάση δεδομένων που έχει το ΤΑΘΕ για την παρακολούθηση του πληθυσμού των προστατευόμενων ειδών. Τέτοιες πληροφορίες μπορούν να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected] / [email protected]), μέσω της εφαρμογής Cy-FIS (https://dfmrapp.com.cy), ή και μέσω Messenger (Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών – Cyprus DFMR).

Υπενθυμίζεται ότι οι θαλάσσιες χελώνες στην Κύπρο προστατεύονται από το 1971 από τον περί Αλιείας Νόμο (ΚΕΦ. 135) και Κανονισμούς 1990 (Reg. No. 273/90). Επιπρόσθετα, περιλαμβάνονται στο Παράρτημα II του Πρωτόκολλου το οποίο αφορά Ειδικά Προστατευόμενες Περιοχές και τη Βιολογική Ποικιλομορφία της Μεσογείου της Σύμβασης της Βαρκελώνης, το οποίο η Κύπρος επικύρωσε με το Νόμο No. 20(III)/2001. Οι θαλάσσιες χελώνες θεωρούνται είδη προτεραιότητας και προστατεύονται και μέσω της Ευρωπαϊκής Οδηγίας των Οικοτόπων (92/43/ΕΟΚ), η οποία έχει μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία το 2003, με το Νόμο για την Προστασία και Διαχείριση της Φύσης και της Άγριας Ζωής No. 153(I)/2003. Σύμφωνα με τις πιο πάνω νομοθεσίες, απαγορεύεται μεταξύ άλλων η θανάτωση, η καταδίωξη, η εκ προθέσεως παρενόχληση των ειδών αυτών, καθώς και η σύλληψη, αγορά ή πώληση και η κατοχή θαλάσσιων χελωνών ή και οποιαδήποτε απόπειρα των ενεργειών αυτών.

