Χθες (12/01) καταγγέλθηκε στον Κεντρικό Αστυνομικό Σταθμό Πάφου, η κακοποίηση χελώνας από τέσσερα πρόσωπα, στη θαλάσσια περιοχή της Χλώρακας.

Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στην περιοχή και μετά από εξετάσεις που διενήργησαν, εντόπισαν τέσσερα πρόσωπα στον χώρο εργασίας τους στην επαρχία Πάφου, καθώς επίσης εντόπισαν και παρέλαβαν και μία νεκρή χελώνα.

Τα τέσσερα πρόσωπα, ηλικίας 58, 47, 27 και 22 ετών, συνελήφθησαν στη συνέχεια χθες, δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων, για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, λειτουργοί των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, διενήργησαν το πρωί σήμερα νεκροτομή στη χελώνα, από την οποία διαπιστώθηκε ότι η χελώνα είναι νεκρή για χρονικό διάστημα 48 ωρών περίπου.

Οι τέσσερις συλληφθέντες, κατηγορήθηκαν σήμερα γραπτώς για το αδίκημα της οχληρίας, και ακολούθως αφέθηκαν ελεύθεροι για να κλητευθούν αργότερα ενώπιον δικαστηρίου.

Το Τμήμα Μικροπαραβάσεων Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.

