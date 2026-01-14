Ο διορισμός ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή στην υπόθεση του επίμαχου βίντεο, δεν συνιστά υποβάθμιση του ρόλου της Αστυνομίας, δήλωσε στο ΡΙΚ η υπεύθυνη Επικοινωνίας της Νομικής Υπηρεσίας, Πωλίνα Ευθυβούλου. Σημείωσε ότι, η Αστυνομία θα βοηθηθεί στο εύρος των απαιτούμενων ανακρίσεων.

Η Ευθυβούλου υπέδειξε πως με την εμπειρία και την νομική κατάρτισή του, ο πρώην Δικαστής του Ανωτάτου, Ανδρέας Πασχαλίδης, μπορεί να συνδράμει ουσιαστικά το έργο της Αστυνομίας, αφού πρόκειται για άτομο εγνωσμένου κύρους και εκτοπίσματος.

"Είναι θέμα όχι μόνο αξιοπιστίας αλλά και αποτελεσματικότητας των ερευνών, αφού νομικά ζητήματα μπορούν να ανακύψουν ανά πάσα στιγμή", ανέφερε χαρακτηριστικά η Ευθυβούλου.

Παράλληλα, επισήμανε πως οι όροι εντολής του κυρίου Πασχαλίδη είναι ευρύτατοι και έχει την εξουσία να περιλάβει οτιδήποτε στο ανακριτικό έργο.

