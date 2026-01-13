Το Διοικητικό Δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή υπηκόου Ρωσίας και επικύρωσε την απόφαση της Διοίκησης για κήρυξή του ως απαγορευμένου μετανάστη, καθώς και τα διατάγματα κράτησης και απέλασης στη χώρα καταγωγής του.

Σε ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας, αναφέρεται ότι ο αιτητής, υπήκοος Ρωσίας, αφίχθηκε στη Δημοκρατία παράνομα μέσω των κατεχομένων και συνελήφθη στο οδόφραγμα της Οδού Λήδρας, με βάση προσωρινό ένταλμα σύλληψης, καθώς αναζητείτο με διεθνές ένταλμα σύλληψης από τις ρωσικές αρχές σε σχέση με αδικήματα τρομοκρατίας.

Καθόσον εκκρεμούσε η διαδικασία έκδοσής του, ο αιτητής καταχώρισε αίτηση για διεθνή προστασία, η οποία εξετάστηκε από την Υπηρεσία Ασύλου και απορρίφθηκε. Ταυτόχρονα, εκδόθηκε απόφαση επιστροφής του στη Ρωσία. Ακολούθησε η έκδοση διαταγμάτων κράτησης και απέλασης εναντίον του, λόγω της παράνομης παραμονής του στη Δημοκρατία, αλλά και επειδή κρίθηκε επικίνδυνος για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια. Εναντίον των εν λόγω διαταγμάτων και της απόφασης κήρυξής του ως απαγορευμένου μετανάστη, ο Αιτητής προσέφυγε στο Διοικητικό Δικαστήριο.

Όπως σημειώνεται, το Διοικητικό Δικαστήριο, και σε συμφωνία με τη θέση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, όσον αφορά την κήρυξή του ως παράνομου μετανάστη, επικύρωσε την απόφαση λόγω παράνομης παραμονής του αιτητή στη Δημοκρατία. Επαναλαμβάνοντας τη δεσμευτική επί του θέματος νομολογία, έκρινε ότι η καταχώριση μεταγενέστερης αίτησης διεθνούς προστασίας δεν προσέδιδε στον αιτητή αυτοτελές δικαίωμα παραμονής στη Δημοκρατία.

Επίσης, το Δικαστήριο τόνισε τη διάκριση μεταξύ της διαδικασίας έκδοσης και της διαδικασίας διεθνούς προστασίας, και απέρριψε τη θέση του αιτητή ότι μετά την απόσυρση της αίτησης έκδοσής του, η Δημοκρατία όφειλε να τον μεταχειρισθεί ως δικαιούχο διεθνούς προστασίας.

Τέλος, σύμφωνα με τη Νομική Υπηρεσία, το Δικαστήριο έκρινε ότι ο αιτητής δεν απόσεισε το βάρος απόδειξης που έφερε, πόσο δε μάλλον να τεκμηριώσει ότι εάν απελαθεί στη χώρα καταγωγής του θα υποστεί βασανιστήρια ή εξευτελιστική ή απάνθρωπη μεταχείριση ή θα τεθεί σε πραγματικό κίνδυνο η ίδια η ζωή του (παραβίαση της αρχής της μη επαναπροώθησης).

Την υπόθεση χειρίστηκε η Κάτια Χατζηδημητρίου, Δικηγόρος της Δημοκρατίας Α, για τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ