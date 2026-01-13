Ευρωπαϊκές προεκτάσεις λαμβάνει η υπόθεση με το βίντεο που διέρευσε μετά από δημόσια παρέμβαση του Ιταλού ευρωβουλευτή Sandro Goz που ανήκει στην πολιτική ομάδα Renew Euope. Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Gozi κάνει λόγο για «ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση», επικαλούμενος καταγγελίες περί ανταλλαγής μετρητών με πολιτικές χάρες, απόπειρες εξαίρεσης Ρώσου επιχειρηματία από τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και οικονομική «δωρεά» ύψους 75.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τον ευρωβουλευτή, στο επίκεντρο των αποκαλύψεων βρίσκεται ο Ρώσος επιχειρηματίας Andrei Kosogov, για τον οποίο, όπως αναφέρεται, υπήρξαν προσπάθειες να εξαιρεθεί από το καθεστώς κυρώσεων της ΕΕ. Οι κυρώσεις αυτές επιβλήθηκαν στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών μέτρων κατά προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τη Ρωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία.



Ο Gozi κάνει επίσης αναφορά σε «δωρεά» 75.000 ευρώ από φαρμακευτική εταιρεία, η οποία, κατά τον ίδιο, συνδέεται με τους Ρώσους ολιγάρχες Mikhail Fridman και Petr Aven, οι οποίοι περιλαμβάνονται στους καταλόγους κυρώσεων της ΕΕ.



Παρέμβαση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ο Ιταλός ευρωβουλευτής τονίζει ότι, μετά τη στάση του κόμματος ΑΛΜΑ, προχώρησε σε επίσημη παρέμβαση προς της Κομισσιόν ζητώντας διευκρινίσεις και έλεγχο της υπόθεσης. Όπως σημειώνει, η Κομισιόν καλείται να εξετάσει εάν παραβιάστηκαν οι ευρωπαϊκοί κανόνες για τις κυρώσεις, τη διαφάνεια και τη χρηματοδότηση





The Cyprus leak is serious: alleged cash-for-favours, attempts to exempt Russian businessman Andrei Kosogov from EU sanctions and a €75,000 “donation” by a pharma company linked to Fridman and Aven. After ALMA’s stance, I questioned the Commission. pic.twitter.com/PQyHMti0bi — Sandro Gozi (@sandrogozi) January 12, 2026

Υπενθυμίζεται ότι το «Άλμα» εντάχθηκε στο Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα και στο RENEW EUROPE.