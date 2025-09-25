Στο Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα (EDP) και στην πολιτική οικογένεια του RENEW EUROPE στο Ευρωκοινοβούλιο εντάχθηκε το Άλμα - Πολίτες για την Κύπρο, σύμφωνα με ανακοίνωση.

«Με αυτή την επιλογή αποκτούμε παρουσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ισχυροποιούμε το πολιτικό μας αποτύπωμα και εδραιώνουμε τον φιλοευρωπαϊκό μας χαρακτήρα. Η συμμετοχή μας στο EDP μας τοποθετεί στον χώρο του μεταρρυθμιστικού κέντρου, αλλά κυρίως μας συνδέει με τη μεγάλη πολιτική οικογένεια του RENEW EUROPE στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», προστίθεται.

Η Κύπρος, αναφέρεται τέλος, «μέσα από αυτή τη διεύρυνση της παρουσίας της στο RENEW, αποκτά μια επιπλέον δυνατή φωνή που μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά τόσο στην προώθηση λύσεων για το εθνικό μας πρόβλημα όσο και στην ανάδειξη ευρύτερων θεμάτων που αφορούν τη χώρα μας σε ευρωπαϊκή κλίμακα».

Πηγή: ΚΥΠΕ