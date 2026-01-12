Ο θάνατος του υπαλλήλου της Πρεσβείας της Ρωσίας στη Λευκωσία δεν οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας Βύρωνας Βύρωνος.

Στις δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο κ. Βύρωνος είπε πως η Αστυνομία ενημερώθηκε για τον αφύσικο θάνατο ενός προσώπου στην Πρεσβεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη Λευκωσία.

Στη συνέχεια, η σορός παραδόθηκε από τη Ρωσική Πρεσβεία στην Αστυνομία, έγινε η νεκροτομή από την οποία αποκλείστηκε η εγκληματική ενέργεια, είπε στο ΚΥΠΕ ο κ. Βύρωνος προσθέτοντας πως πλέον η σορός θα παραδοθεί στην Πρεσβεία για να σταλεί στη Ρωσία.

Η υπόθεση, κατέληξε ο κ. Βύρωνας, εξετάζεται από τον Αστυνομικό Σταθμό Αγίου Δομετίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ