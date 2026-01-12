Η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ θα εργαστεί με μια ρεαλιστικά φιλόδοξη προσέγγιση, ως πραγματικά έντιμος διαμεσολαβητής, με διαφάνεια και χωρίς αποκλεισμούς, συνεργαζόμενη στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την προώθηση της κοινής ευρωπαϊκής ατζέντας, δήλωσε τη Δευτέρα η Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Μαριλένα Ραούνα, στη συνάντηση των Προέδρων των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (Πρόεδροι COSAC), των εθνικών κοινοβουλίων της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία.

Η εκδήλωση σηματοδοτεί την έναρξη της κοινοβουλευτικής διάστασης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι Βουλευτές έχουν την ευκαιρία, μέσω της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από τις χώρες τους, να βοηθήσουν στη διαμόρφωση διαύλων που οδηγούν το μπλοκ προς μια ισχυρή Ένωση, ικανή να ενεργεί προς όφελος των πολιτών της και των μελλοντικών γενεών και που εγγυάται την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ασφάλεια, δήλωσε, από την πλευρά της, η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου, Αννίτα Δημητρίου, στην εναρκτήρια ομιλία της.

Απευθυνόμενη στους βουλευτές από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ και τα κράτη υποψήφια για ένταξη, η κ. Δημητρίου σημείωσε ότι η Προεδρία «φέρνει την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο κοντά στην Κύπρο και την Κύπρο πιο κοντά στην Ένωση, γεφυρώνοντας έτσι τη γεωγραφική απόσταση μεταξύ των δύο». Προσφέρει επίσης την ευκαιρία στην Ένωση να αναγνωρίσει την εγγύτητα και τη σύνδεσή της με την Ανατολική Μεσόγειο και τη σημασία της ενεργού συμμετοχής στην περιοχή, πρόσθεσε.

Στην ομιλία της, η κ. Δημητρίου αναφέρθηκε σε «μια νέα πραγματικότητα» στην παγκόσμια σκηνή και σε «ένα νέο περιβάλλον ασφάλειας», «όπου η διεθνής τάξη που βασίζεται σε κανόνες βρίσκεται υπό πίεση, η πολυμερής προσέγγιση αμφισβητείται και περιθωριοποιείται, νέες υβριδικές απειλές προκύπτουν κατά της ασφάλειας και της δημοκρατίας», ενώ ο αντίκτυπος της ενεργειακής ανασφάλειας, της κλιματικής αλλαγής και των μεταναστευτικών ροών επιταχύνεται.

Όλες αυτές οι προκλήσεις και οι απειλές, είπε η κ. Δημητρίου, υπογραμμίζουν την ανάγκη για στρατηγική σαφήνεια, συνέπεια και συντονισμένη συλλογική δράση, ώστε να διασφαλιστεί η ικανότητα της ΕΕ να παραμένει σχετική και να ενεργεί αποτελεσματικά, προς την κοινή δέσμευση για ειρήνη, ασφάλεια και διεθνή συνεργασία.

Η κ. Δημητρίου σημείωσε ότι αυτή η «βαθιά ανησυχητική νέα πραγματικότητα» τονίζει την επιτακτική ανάγκη οι θέσεις και οι δράσεις της ΕΕ να παραμείνουν σταθερά βασισμένες στις ιδρυτικές της αξίες και αρχές, εστιάζοντας στην τήρηση του διεθνούς δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών και του κράτους δικαίου.

Για την Κύπρο και τον λαό της, είπε, η Προεδρία της ΕΕ «αντιπροσωπεύει μια μοναδική ευκαιρία να προβάλουμε την ευρωπαϊκή μας ταυτότητα και να επιβεβαιώσουμε τη θέση μας στην καρδιά του ευρωπαϊκού οικοδομήματος».

Είπε ακόμη ότι, λύσεις «μπορούν να βρεθούν μόνο μέσω διαλόγου και διαπραγματεύσεων και μπορούν να διαρκέσουν μόνο εάν βασίζονται στο διεθνές δίκαιο».

«Αυτό ισχύει για την Ουκρανία. Αυτό ισχύει για την Κύπρο. Αυτό ισχύει και για τη Δανία και τη Γροιλανδία, και για κάθε χώρα της οποίας η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα παραβιάζονται, απειλούνται ή αμφισβητούνται με τη βία», είπε, προσθέτοντας ότι αυτό ισχύει και για τον λαό του Ιράν, «που αγωνίζεται για μια καλύτερη ζωή με αξιοπρέπεια και ελευθερία».

Η Κύπρος, μέσω της Προεδρίας της στο Συμβούλιο της ΕΕ, είπε, καλείται να αναλογιστεί την Ευρωπαϊκή Ένωση «στην οποία επιθυμούμε να ζήσουμε, ως Ευρωπαίοι πολίτες».

«Ως βουλευτές, μας δίνει την ευκαιρία να βοηθήσουμε στη διαμόρφωση διαύλων που θα οδηγήσουν την Ένωση προς αυτήν ακριβώς την πορεία για τις επόμενες δεκαετίες: προς μια Ένωση ισχυρή και ικανή να ενεργεί προς όφελος των πολιτών της και των μελλοντικών γενεών», μια Ένωση αξιών και αρχών, που εγγυάται την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ασφάλεια και είναι σταθερά ριζωμένη στη δημοκρατία, αλλά και που προσφέρει κοινή ευημερία και ίσες ευκαιρίες, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και την οικονομική ανάπτυξη, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να αναπτύσσονται και να καινοτομούν και στις κοινωνίες να ευδοκιμούν.

Είπε ότι οι συνεδριάσεις της COSAC «έχουν πραγματικά σημασία» επειδή η ομάδα παρέχει ένα ζωτικό φόρουμ όπου οι εκπρόσωποι των Ευρωπαίων πολιτών μπορούν να συμμετέχουν σε διάλογο μεταξύ τους και με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, συμβάλλοντας εποικοδομητικά στην προώθηση του ευρωπαϊκού εγχειρήματος.

Είπε ότι, κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ, η Βουλή των Αντιπροσώπων της Κύπρου θα φιλοξενήσει πέντε κοινοβουλευτικές διασκέψεις, συμπεριλαμβανομένων των Προέδρων και της Ολομέλειας της COSAC, της Διακοινοβουλευτικής Διάσκεψης για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας και την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας και ενός θεματικού συνεδρίου για σημαντικές πτυχές της Τεχνητής Νοημοσύνης, μεταξύ άλλων.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, Χάρης Γεωργιάδης, στην εναρκτήρια ομιλία του δήλωσε ότι η συνάντηση, και η ίδια η Προεδρία, λαμβάνουν χώρα «σε εποχές γεμάτες προκλήσεις».

«Η παγκόσμια πολιτική αναδιαμορφώνεται σε μια πάλη, όπως φαίνεται, μεταξύ της φιλελεύθερης δημοκρατίας, της μετριοπάθειας και μιας διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες - όσο ατελής κι αν είναι αυτή - και των δυνάμεων του αυταρχισμού και του αναθεωρητισμού, όπου η ωμή βία είναι το μόνο νόμισμα που έχει σημασία», πρόσθεσε.

Αναφέρθηκε στον αγώνα των Ιρανών, στην Ουκρανία αλλά και στην Κύπρο, σημειώνοντας πως «γνωρίζουμε από πρώτο χέρι, τι σημαίνει να αντιμετωπίζουμε επιθετικότητα από έναν αναθεωρητικό, ανελεύθερο γείτονα». Το να κλείνουμε τα μάτια σε τέτοιες αυταρχικές δυνάμεις, είπε, «είναι προφανώς λάθος. Υπονομεύει τις κοινές μας αξίες και τα κοινά μας συμφέροντα», πρόσθεσε.

Αυτό στο οποίο θα πρέπει να επικεντρωθούμε, είπε, είναι η καθιέρωση της ΕΕ ως πραγματικής γεωπολιτικής δύναμης. Για αυτό, πρόσθεσε, «χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή αναβίωση που θα πρέπει να ξεκινήσει από την οικονομία, γιατί χωρίς μια ισχυρή, ανταγωνιστική οικονομία, δεν έχουμε τίποτα».

«Θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να μετατρέψουμε την Ένωσή μας σε έναν υπολογίσιμο παγκόσμιο παράγοντα, ικανό να υπερασπίζεται και να προωθεί την ειρήνη και την ασφάλεια, την ελευθερία σε όλη την ήπειρό μας και πέρα από αυτήν», είπε ο κ. Γεωργιάδης.

Η κ. Ραουνά παρουσίασε τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας και ανέφερε, στην ομιλία της, ότι η παρουσία των βουλευτών εκεί δεν ήταν απλώς συμβολική, αλλά αντανακλούσε «μια θεμελιώδη αλήθεια» για την ΕΕ, ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση δεν προχωρά μόνο στις Βρυξέλλες, αλλά και μέσω των εθνικών κοινοβουλίων, του δημοκρατικού ελέγχου «και μέσω της εμπιστοσύνης των πολιτών μας».

Είπε ότι η Κύπρος είναι «έτοιμη να ηγηθεί, να συντονίσει, να διαπραγματευτεί ως αληθινός έντιμος διαμεσολαβητής, να γεφυρώσει τις αποκλίσεις, να διαμορφώσει λύσεις και συμβιβασμούς, που προωθούν την ευρωπαϊκή ατζέντα».

Η κ. Ραούνα σημείωσε ότι η Κυπριακή Προεδρία «έχει ξεκινήσει σε μια καθοριστική στιγμή. Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα ταχέως εξελισσόμενο γεωπολιτικό και γεωοικονομικό τοπίο. Ο πόλεμος έχει επιστρέψει στην ήπειρό μας. Οι στρατηγικές εξαρτήσεις μετατρέπονται σε όπλα. Η κλιματική αλλαγή, οι μεταναστευτικές πιέσεις και οι τεχνολογικές εξελίξεις αναδιαμορφώνουν τις κοινωνίες μας», πρόσθεσε.

Οι αποφάσεις που λαμβάνουμε σήμερα, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, είπε, «θα καθορίσουν την Ένωση που θα παραδώσουμε στην επόμενη γενιά». Αυτή η στιγμή, είπε, απαιτεί αποφασιστική, αξιόπιστη και ενωμένη δράση και για μια Ένωση που είναι πιο αυτόνομη και ανοιχτή στον κόσμο. «Αυτός είναι ο κεντρικός στόχος της Προεδρίας μας», δήλωσε η κ. Ραούνα.

Παρουσίασε τους πέντε πυλώνες των προτεραιοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας: αυτονομία μέσω της ασφάλειας, άμυνα και ετοιμότητα, αυτονομία μέσω της ανταγωνιστικότητας, μια Ένωση Ανοιχτή στον Κόσμο και μια Ένωση Αξιών. Αναφερόμενη στο επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, είπε ότι η Κύπρος θα εργαστεί για σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις σε όλους τους τομεακούς φακέλους, με στόχο την παρουσίαση ενός ώριμου διαπραγματευτικού πλαισίου με ενδεικτικά στοιχεία έως τον Ιούνιο του 2026.

Μετά την παρουσίαση της κ. Ραούνα, οι Βουλευτές, στις παρεμβάσεις τους, αναφέρθηκαν στα ζητήματα που θα ήθελαν να δουν να ιεραρχούνται, με τους περισσότερους να αναφέρονται στην ανταγωνιστικότητα του μπλοκ. Η μετανάστευση, η άμυνα, η υποστήριξη της Ουκρανίας και η διεύρυνση της ΕΕ ήταν μερικά από τα άλλα ζητήματα που τέθηκαν.

Οι εκπρόσωποι της Αλβανίας, της Μολδαβίας, της Σερβίας, της Ουκρανίας και του Μαυροβουνίου δήλωσαν ότι οι χώρες τους είναι έτοιμες να προχωρήσουν όσον αφορά την πρόοδο της ένταξής τους στην ΕΕ, σημειώνοντας ότι αναμένουν να γίνουν βήματα προς αυτή την κατεύθυνση κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ.

Απαντώντας, η κ. Ραούνα είπε ότι «είναι πολύ σαφές» από τη συζήτηση «ότι όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά τι πρέπει να κάνουμε και ποιες είναι οι προτεραιότητες».

Αυτό που φέρνει στο τραπέζι η Κύπρος είναι «να διευρύνει λίγο την προοπτική», είπε προσθέτοντας στοιχεία στην εξίσωση, για παράδειγμα, στην ανταγωνιστικότητα. «Γνωρίζουμε πολύ καλά από τη γεωγραφική μας θέση ότι αυτή η περιοχή, η Ανατολική Μεσόγειος και ο Κόλπος, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εξίσωσης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς μας», ανέφερε.

Η πρόκληση, είπε, είναι πώς, εν μέσω αυξανόμενων μετατοπίσεων και αυξανόμενης απρόβλεπτης κατάστασης στην παγκόσμια σκηνή και μιας συνεπούς προσπάθειας για τη διάβρωση της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες, η ΕΕ παραμένει φάρος υπεράσπισης της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες, της υπεράσπισης του διεθνούς δικαίου, του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και παραμένοντας αυτός ο σταθερός, αξιόπιστος και έμπιστος εταίρος.

«Και όταν στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας, όταν στεκόμαστε στο πλευρό της υπεράσπισης της εδαφικής ακεραιότητας, της κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας παντού, αυτό σημαίνει επίσης την υποστήριξή μας προς τη Δανία και τη Γροιλανδία, προς την κυριαρχία και την εδαφική τους ακεραιότητα», πρόσθεσε.

Σχετικά με την ασφάλεια, είπε ότι «τώρα είναι η ευκαιρία να εφαρμόσουμε πραγματικά μια προσέγγιση 360 μοιρών στην ασφάλεια. Πρέπει να επικεντρωθούμε στα ανατολικά μας σύνορα και στην ανατολική μας πτέρυγα, αλλά θα ήταν μια χαμένη ευκαιρία αν δεν επικεντρωθούμε και στις προκλήσεις για την ασφάλεια σε άλλα μέρη των συνόρων μας».

Σχετικά με τη διεύρυνση και τις παρεμβάσεις των Βουλευτών της Μολδαβίας, της Ουκρανίας, της Σερβίας, της Αλβανίας και του Μαυροβουνίου, είπε ότι η πορεία προς την ένταξη «είναι μια επίπονη πορεία και δεν είναι πάντα γραμμική. Είναι μια διαδικασία βασισμένη στην αξιοκρατία. Βασίζεται σε αυστηρές και δίκαιες προϋποθέσεις. Και είναι επίσης ένα μήνυμα προς εμάς ως ΕΕ ότι όπου οι εταίροι μας αποδίδουν, πρέπει να αποδίδουμε και εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση». Αυτό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διατήρησης της αξιοπιστίας της διαδικασίας διεύρυνσης, πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι η Κυπριακή Προεδρία έχει συνεργαστεί με τις υποψήφιες χώρες. «Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Για το Μαυροβούνιο, για παράδειγμα, είναι φιλόδοξο, αλλά είναι ρεαλιστικό να είναι το 28ο κράτος μέλος έως το 2028. Και ο στόχος μας είναι τον Ιανουάριο να ξεκινήσουμε την ad hoc ομάδα εργασίας για τη συνθήκη προσχώρησης του Μαυροβουνίου», είπε.

Όσον αφορά την άμυνα, η Υφυπουργός είπε ότι κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας, θα ξεκινήσει το πρώτο έργο που θα αποφασιστεί στο πλαίσιο του μηχανισμού SAFE, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται επίσης ένα «πολύ σημαντικό πακέτο στρατιωτικής κινητικότητας». «Και η προώθηση αυτού θα σημαίνει ότι σε λίγα χρόνια θα μπορούμε να μιλάμε στην ΕΕ για ένα στρατιωτικό Σένγκεν», σημείωσε.

Σχετικά με τη μετανάστευση, η κ. Ραουνά σημείωσε ότι «είναι σαφές ότι καθώς εργαζόμαστε για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, πρέπει να συνεχίσουμε να διατηρούμε την ισορροπία μεταξύ αλληλεγγύης και ευθύνης». Όσον αφορά τις επιστροφές, είπε ότι η Κύπρος θα προωθήσει επίσης τις συζητήσεις για την έννοια της ασφαλούς τρίτης χώρας και επίσης της ασφαλούς τρίτης χώρας προέλευσης.

Η κ. Ραουνά αναφέρθηκε επίσης στην περιοχή και τη σημασία της Ανατολικής Μεσογείου. «Αν θέλουμε να είμαστε παράγοντες που θα ενθαρρύνουν την ασφάλεια και τη σταθερότητα, πρέπει να υποστηρίξουμε εκείνους τους εταίρους που χρειάζονται την υποστήριξή μας για να παραμείνουν πυλώνες σταθερότητας, όπως η Ιορδανία, όπως ο Λίβανος», είπε. Είναι επίσης μέρος της αντιμετώπισης της πρόκλησης του εξτρεμισμού υποστηρίζοντας αυτές τις χώρες, πρόσθεσε.

Συντάχθηκε επίσης με εκείνους που έχουν εκφράσει αλληλεγγύη «με τον γενναίο λαό του Ιράν», που έχει βγει στους δρόμους για την ελευθερία του, όπως σημείωσε.

Στο δεύτερο μέρος της συνάντησης, το πρόγραμμα περιελάμβανε συζήτηση σχετικά με τις γεωπολιτικές προκλήσεις, με κεντρικές ομιλίες από τον Γιάννη Μανιάτη, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και τον Ζαν-Φρανσουά Ραπέν, Πρόεδρο της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Γαλλικής Γερουσίας.

