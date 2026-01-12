Το Τμήμα Δασών με ανάρτηση του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης υπενθυμίζει στο κοινό ότι η παράνομη κοπή, εκρίζωση και συλλογή αγριολούλουδων και φυτών από τη φύση αποτελεί σοβαρή απειλή για τη βιοποικιλότητα του τόπου μας. Όπως σημειώνει πολλά είδη χλωρίδας είναι αυστηρά προστατευόμενα, ενδημικά και κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Η προστασία τους κατά το Τμήμα Δασών είναι «ευθύνη όλων μας».



Παράλληλα, στην ανάρτηση επισημαίνει ότι οι παραβαίνοντες θα τιμωρούνται με μέχρι και 1 έτος φυλάκιση ή σε χρηματική ποινή μέχρι και τα 5.000 ευρώ.





Η αυτούσια ανάρτηση του Τμήματος Δασών:



«Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος υπενθυμίζει το κοινό ότι πρέπει να αποφεύγει το κόψιμο ή την εκρίζωση αγριολούλουδων και θάμνων κατά την έξοδο του στα δάση και την ύπαιθρο, αφού αρκετά από αυτά είναι αυστηρά προστατευόμενα, ενώ κάποια μπορεί να είναι ενδημικά και να κινδυνεύουν με εξαφάνιση.



Η συλλογή, η εκρίζωση, το κόψιμο οποιουδήποτε είδους της χλωρίδας και η καταστροφή ή/και υποβάθμιση του βιότοπου της απαγορεύεται αυστηρά και αποτελεί ποινικό αδίκημα. Σύμφωνα με τον Περί Δασών Νόμο οι πράξεις αυτές τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000,00) ή και στις δύο (2) αυτές ποινές.



Η ανεξέλεγκτη και παράνομη κοπή και συλλογή λουλουδιών από τη φύση οδηγεί σε σταδιακή εξαφάνιση ειδών χλωρίδας, διαταράσσει την οικολογική ισορροπία και στερεί από τις επόμενες γενιές τη φυσική κληρονομιά του τόπου μας.



Καλείται το κοινό να:

1) Σέβεται και να προστατεύει το φυσικό περιβάλλον

2) Αποφεύγει την κοπή ή συλλογή λουλουδιών και φυτών από τη φύση και

3) καταγγέλλει οποιαδήποτε ύποπτη ή παράνομη δραστηριότητα στο Τμήμα Δασών ή στην Αστυνομία.



Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ».







