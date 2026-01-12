Σημαντικά ύψη βροχής καταγράφηκαν το τριήμερο 9–11 Ιανουαρίου 2026, με τον καιρό να παρουσιάζει έντονη χωρική διαφοροποίηση σε ολόκληρη την Κύπρο. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του Τμήματος Μετεωρολογίας, το μέσο ημερήσιο ύψος βροχής ανήλθε στα 22,4 χιλιοστά, ωστόσο σε ορισμένες περιοχές τα φαινόμενα ήταν πολύ εντονότερα.

Στο επίκεντρο τα νοτιοδυτικά και το Τρόοδος

Οι υψηλότερες βροχοπτώσεις σημειώθηκαν στα νοτιοδυτικά και στα ορεινά, με περιοχές της Πάφου και του Τροόδους να δέχονται ποσότητες που έφτασαν ή και ξεπέρασαν τα 50 χιλιοστά. Τοπικά, καταγράφηκαν μέγιστες τιμές στην κλίμακα των 50–75 χιλιοστών, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του βαρομετρικού συστήματος που επηρέασε κυρίως τα δυτικά και νοτιοδυτικά τμήματα του νησιού.

Μέτριες βροχές στο κέντρο και τα νότια

Στις κεντρικές και νότιες περιοχές, περιλαμβανομένων τμημάτων της Λευκωσίας και της Λεμεσού, τα ύψη βροχής κινήθηκαν κυρίως μεταξύ 10 και 25 χιλιοστών. Τα φαινόμενα χαρακτηρίστηκαν γενικά μέτρια, χωρίς να λείψουν όμως τοπικές εντάσεις, ιδιαίτερα σε περιοχές κοντά σε ορεινούς όγκους.

Περιορισμένα φαινόμενα στα ανατολικά

Αντίθετα, στα ανατολικά και βορειοανατολικά της Κύπρου οι βροχοπτώσεις ήταν αισθητά χαμηλότερες. Σε αρκετές περιοχές καταγράφηκαν ποσότητες κάτω των 5 χιλιοστών, ενώ τοπικά τα φαινόμενα ήταν σχεδόν ανύπαρκτα, επιβεβαιώνοντας την έντονη ανισοκατανομή των βροχών.

Προκαταρκτικά στοιχεία και επιφυλάξεις

Το Τμήμα Μετεωρολογίας διευκρινίζει ότι τα δεδομένα είναι προκαταρκτικά και βασίζονται σε μετρήσεις μετεωρολογικών σταθμών, με την ανάλυση να γίνεται μέσω γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών (GIS). Σημειώνεται επίσης ότι μέρος των στοιχείων προέρχεται από περιοχές εκτός κυβερνητικού ελέγχου, γεγονός που δεν επιτρέπει πλήρη έλεγχο της ποιότητας των δεδομένων.

Σημαντική ανάσα για τα υδατικά αποθέματα

Παρά τις μεγάλες διαφοροποιήσεις, οι βροχοπτώσεις του τριημέρου θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές για τον εμπλουτισμό των υδατικών αποθεμάτων, ειδικά στα φράγματα και στις ορεινές λεκάνες απορροής. Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της χειμερινής περιόδου, καθώς η συνέχιση παρόμοιων επεισοδίων θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό τη συνολική υδατική εικόνα του 2026.

