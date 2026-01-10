Ο 32χρονος, που έχασε τη ζωή του με τραγικό τρόπο, είχε μεταβεί μαζί με φίλο του ηλικίας 35 ετών σε περιοχή του χωριού Πενταλιά στην επαρχία Πάφου, με σκοπό την εκπαίδευση των κυνηγετικών τους σκύλων. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες και ιδιαίτερα η έντονη βροχόπτωση φαίνεται πως συνέβαλαν καθοριστικά στο να σημειωθεί το πρώτο θανατηφόρο δυστύχημα για το 2026.

Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της Αστυνομίας, το όχημα κατέληξε σε χαράδρα, όταν το βρεγμένο έδαφος υποχώρησε, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.

Υπενθυμίζεται ότι τη δεδομένη στιγμή στο όχημα βρισκόταν μόνο ο άτυχος Στυλιανός, καθώς ο φίλος του είχε προηγουμένως κατέβει από το αυτοκίνητο μαζί με τα κυνηγετικά σκυλιά. Ο 32χρονος είχε αναλάβει να μετακινήσει το όχημα σε άλλο σημείο, ώστε να επιστρέψει αργότερα για να παραλάβει τον φίλο και τα σκυλιά τους.

Ωστόσο, δεν κατάφερε ποτέ να επιστρέψει, καθώς συνέβη το μοιραίο. Σύμφωνα με την Αστυνομία, το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 8:50 το πρωί, όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος σε στενό αγροτικό δρόμο που συνδέει τα χωριά Πενταλιά και Αμαργέτη.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία απεγκλώβισαν τον οδηγό από το όχημα. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου οι επί καθήκοντι ιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία Πάφου.

