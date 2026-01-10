Ενας 32χρονος, ο Στυλιανός Γένης από τη Γεροσκήπου έχασε τη ζωή του σε θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα, που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου.

Σύμφωνα με τον Βοηθό Αστυνομικό Διευθυντή Επιχειρήσεων Πάφου, Μιχάλη Νικολάου, γύρω στις 08:50, ο 32χρονος, οδηγούσε σε χωμάτινο δρόμο σε αγροτική περιοχή του χωριού Πενταλιά, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, απώλεσε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, με αποτέλεσμα αυτό να εκτραπεί της πορείας του και να καταλήξει σε χαράδρα.

Ο οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο 32χρονος είχε μεταβεί στην περιοχή μαζί με 35χρονο φίλο του για σκοπούς εκπαίδευσης των κυνηγετικών τους σκύλων. Ο 35χρονος, μαζί με τα σκυλιά, είχε προηγουμένως αποβιβαστεί από το όχημα.

Η σορός του άτυχου άνδρα ανασύρθηκε από μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο Πάφου. Η σκηνή παραμένει αποκλεισμένη και εξετάζεται από μέλη της Τροχαίας Πάφου, οι οποίοι συνεχίζουν τις έρευνες για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Πηγή: ΚΥΠΕ