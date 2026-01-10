Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Πάφο με θύμα τον 32χρονο Στυλιανό Γένη από τη Γεροσκήπου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω 8.50π.μ. ο 32χρονος οδηγούσε αυτοκίνητο σε χωμάτινο δρόμο σε αγροτική περιοχή του χωριού Πενταλιά, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του οχήματος του και κατέληξε σε χαράδρα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Ο άτυχος 32χρονος είχε μεταβεί στην εν λόγω περιοχή μαζί με 35χρονο φίλο του για εκπαίδευση των κυνηγετικών τους σκύλων. Ο 35χρονος μαζί με τους σκύλους είχε αποβιβαστεί προηγουμένως από το όχημα.

Η σορός ανασύρθηκε από μέλη της Πυροσβεστικής υπηρεσίας και μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο Πάφου.

Η σκηνή παραμένει αποκλεισμένη και τυγχάνει εξέτασης από μέλη της τροχαίας Πάφου.