Σε δύο διάσωσεις σκύλων προχώρησε σήμερα και την περασμένη Τετάρτη η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Στη πρώτη περίπτωση ένα θυληκό σκυλί την 'Νέλη', από πηγάδι 25 περίπου μέτρων σε περιοχή της Κοινότητας Τερσεφάνου και στη δεύτερη περίπτωση άλλα τρία κυνηγετικά σκυλιά από δεξαμενή στον Αστρομερίτη.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, μετά τις διασώσεις έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για κάλυψη του πηγαδιού.

Πιο κάτω το ευχαριστώ από τον ιδιοκτήτη των τριών κυνηγετικών σκύλων:

«Αγαπητοί κύριοι, με το παρόν μήνυμα σας μεταβιβάζω την ευγνωμοσύνη μου για την άμεση ανταπόκριση του προσωπικού σας σε περιστατικό που σημειώθηκε στην περιοχή Αστρομερίτη, όπου τα τέσσερα σκυλιά μου έπεσαν μέσα σε λίμνη λυμάτων. Με την άμεση επέμβαση των φίλων πυροσβεστών της περιοχής Μόρφου καταφέραμε να σώσουμε τα τρία. Ευγενέστατοι και πρόθυμοι! Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου».

