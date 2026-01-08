Το σκηνικό του καιρού φαίνεται να αλλάζει, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολόγιας, έρχονται αυξημένες νεφώσεις, βροχές και κατά διαστήματα καταιγίδες, ενώ αισθητή θα είναι και η πτώση της θερμοκρασίας, ιδιαίτερα στα ορεινά όπου αναμένονται και χιονοπτώσεις. Παράλληλα, οι άνεμοι θα πνέουν ενισχυμένοι και η θάλασσα θα καταστεί ταραγμένη έως κυματώδης.



Αυτούσια η πρόγνωση του καιρού:



Ψυχρή αέρια μάζα και ενισχυμένο ρεύμα αέρα αναμένεται να επηρεάσουν την περιοχή.



Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με βροχές, αρχικά στα δυτικά και στα βόρεια και σταδιακά και στις υπόλοιπες περιοχές του νησιού. Αργότερα δεν αποκλείονται να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα βορειοδυτικά. Στα ψηλότερα ορεινά αναμένεται να πέσει χιόνι. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα μέχρι πολύ ισχυροί, 6 Μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί σταδιακά μέχρι κυματώδης. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νοτιοανατολικά, στα βόρεια και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 11 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στον 1 βαθμό στα ψηλότερα ορεινά.



Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με τα φαινόμενα αργά το απόγευμα να περιορίζονται κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί μέτριοι μέχρι ισχυροί 4 με 5, τοπικά ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί 5 με 6 Μποφόρ και παροδικά πολύ ισχυροί μέχρι σφοδροί 6 με 7 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά μέχρι ταραγμένη για να καταστεί στα δυτικά και βόρεια κυματώδης και τοπικά μέχρι πολύ κυματώδης. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό στα βόρεια και στα δυτικά παράλια, γύρω στους 17 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.



Αύριο βράδυ ο καιρός αρχικά θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ αργότερα και κυρίως κατά τις αυγινές ώρες, τοπικά αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή στα δυτικά παράλια. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά κυρίως δυτικοί ως βορειοδυτικοί, αρχικά ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί 5 με 6 Μποφόρ και αργότερα ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 και τοπικά μέτριοι μέχρι ισχυροί 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί σταδιακά κυματώδης στα δυτικά και τοπικά στα βόρεια παράλια και μέχρι ταραγμένη στα υπόλοιπα παράλια.



Το Σάββατο την Κυριακή και τη Δευτέρα, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, με τοπικές βροχές και πιθανό μεμονωμένες καταιγίδες, ενδεχομένως με χαλάζι και χιόνια στα ψηλότερα ορεινά. Η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει σταδιακά άνοδο μέχρι την Κυριακή και μικρή πτώση τη Δευτέρα, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές



