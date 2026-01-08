Πυρκαγιά σε δύσβατη δασική περιοχή του χωριό Δορά της Λεμεσού ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης.



Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Ανδρέα Κεττή, οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί πόλης και Επαρχίας Λεμεσού ανταποκρίθηκαν με τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα για πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε μεταξύ των Κοινοτήτων Μαλιάς - Δωράς.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δυσπρόσιτη περιοχή σε άγρια βλάστηση. Δεν κινδυνεύει οποιοδήποτε υποστατικό και στη βάση των υπαρχουσών συνθηκών προβλέπεται σύντομα ο έλεγχος της. Επιπρόσθετα οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Λεμεσού ανταποκρίθηκαν για πυρκαγιά σε παλιά οικία στην Κοινότητα Διερώνα.

Προστατεύονται γειτνιάζουσες οικίες, ενώ επηρεάστηκε η πέργολα διπλανής οικίας. Με τον περιορισμό της πυρκαγιάς, οι δυνάμεις πυρόσβεσης θα προβούν στην ανάλογη εσωτερική έρευνα του υποστατικού.



