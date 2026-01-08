Σεισμός 3.2 Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι στην Κύπρο, ενώ είχε εστιακό βάθος 15 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα και με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, η σεισμική δόνηση ήταν αισθητή σε Λεμεσό και Πάφο.
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο σεισμός έγινε αισθητός και από πολίτες.



