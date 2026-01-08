Σεισμός 3.2 Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι στην Κύπρο, ενώ είχε εστιακό βάθος 15 χιλιόμετρα.



Σύμφωνα και με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, η σεισμική δόνηση ήταν αισθητή σε Λεμεσό και Πάφο.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο σεισμός έγινε αισθητός και από πολίτες.





#Earthquake 14 km SE of #Paphos (#Cyprus) 26 min ago (local time 13:25:18). Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyewitnesses.

📱https://t.co/QMSpuj6Z2H

— EMSC (@LastQuake) January 8, 2026





