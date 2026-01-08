Διεξοδικά εξέτασε το θέμα του εκπτώτου πρώην μητροπολίτη Πάφου Τυχικού, μετά και την ομόφωνη επικύρωση της αποφάσεώς της, η οποία ελήφθη στη Συνεδρία της 23ης Μαίου 2025, από την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ανέφερε η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου, η οποία συνήλθε σήμερα Πέμπτη, σε έκτακτη Συνεδρία, υπό την προεδρία του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Γεωργίου.

Σύμφωνα με ανακοινωθέν που εκδόθηκε μετά το πέρας, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου έλαβε υπόψη της την άρνηση του πρώην μητροπολίτη Πάφου όπως συμμορφωθεί προς τους όρους τους οποίους έθεσε σ’ αυτόν η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου και όπως τον προέτρεψε προς τούτο η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Λέει ακόμη ότι μελέτησε τις «απαράδεκτες από απόψεως εκκλησιαστικού ήθους κινήσεις του» για προσφυγή στα Πολιτικά Δικαστήρια, πράγμα το οποίο καταδικάζεται από τους Ιερούς Κανόνες, ενώ επισκόπησε την αναταραχή που προκαλεί με τις δηλώσεις του και με μικρή ομάδα «ζηλωτών» στους πιστούς.

Ακόμη, η Σύνοδος λέει ότι σημείωσε την προσπάθειά του για δημιουργία διχοστασιών μεταξύ των μελών της Ιεράς Συνόδου, απευθυνόμενος ξεχωριστά και διαφορετικά σε όσους τον υπεστήριξαν και σε όσους υπεστήριξαν την έκπτωσή του.

Η Ιερά Σύνοδος αποφάσισε όπως επιβάλει στον πρώην μητροπολίτη Πάφου Τυχικό την ποινή της επ’ αόριστον αργίας μέχρις ότου αυτός υποβάλει την ζητηθείσαν από την Ιερά Σύνοδο συγκεκριμένη Ομολογία Πίστεως, αποσύρει την προσφυγή του ή την πρόθεση προσφυγής του σε Πολιτικά Δικαστήρια, καταδικάσει τον αποτειχισμό από την Εκκλησία, αποδεχθεί νέα καθήκοντα στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, τα οποία θα του ανατεθούν από τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου και παύσει να προκαλεί αναστάτωση και σκανδαλισμό του πληρώματος της Εκκλησίας.

Στο μεταξύ, έξω από την Αρχιεπισκοπή βρέθηκε το πρωί μικρός αριθμός υποστηρικτών του πρώην μητροπολίτη Τυχικού, οι οποίοι κρατούσαν πανό που έγραφαν «Μεγάλη πτώση της Εκκλησίας Κύπρου. Αθώος και Άξιος ο Πάφου Τυχικός», «Λίβελο να δώσετε στον Πάπα τον αιρετικό και όχι στον Άγιο Πάφου τον Τυχικό».



Πηγή: ΚΥΠΕ