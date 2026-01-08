Την επιβολή της ποινής της επ´αόριστον Αργίας στον πρώην Μητροπολίτη Πάφου Τυχικό, μέχρι την πλήρη αποδοχή όσων έθεσε σε αυτόν ως όρους, αποφάσισε η Ιερά Σύνοδος, σε σημερινή πολύωρη έκτακτη συνεδρίαση της.

Την απόφαση της Ιεράς Συνόδου ανακοίνωσε ο Αρχιγραμματέας, Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Χριστοδούλου.

Υπενθυμίζεται ότι σε δηλώσεις του την Τετάρτη ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος είπε ότι είναι μια «νέα σοβαρή εξέλιξη» η προσφυγή του Επισκόπου Τυχικού στα πολιτικά δικαστήρια σημειώνοντας ότι «είναι κάτι εκτός της πρακτικής της Εκκλησίας».

Όπως εξήγησε μιλώντας στο ΚΥΠΕ ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αρχιεπισκοπής Κύπρου, Χριστάκης Ευσταθίου, ο Επίσκοπος Τυχικός δημιούργησε ένα νέο δεδομένο με τη γραπτή του ενημέρωση, η οποία επιδόθηκε στην Ιερά Σύνοδο, μέσω της οποίας γνωστοποιεί την πρόθεσή του να καταφύγει στα πολιτικά δικαστήρια, διεκδικώντας τη Μητρόπολη Πάφου.

Σύμφωνα με τον κ. Ευσταθίου, αυτό που τίθεται πλέον είναι το ζήτημα της ανυπακοής του Επισκόπου Τυχικού, τόσο προς την απόφαση της Ιεράς Συνόδου, όσο και προς την απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, θέμα που, όπως είπε, δημιουργείται με την προσφυγή του σε πολιτικό δικαστήριο.

Κατά τη συνεδρία της Ιεράς Συνόδου, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, αναμένεται επίσης να τεθούν προς συζήτηση αλλαγές και βελτιώσεις στον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας, σε σημεία όπου εντοπίζονται αδυναμίες ή έλλειψη ευχέρειας στη διαχείριση ορισμένων θεμάτων, με στόχο η Σύνοδος να είναι πιο ευέλικτη στη λήψη αποφάσεων που άπτονται και της απονομής της δικαιοσύνης.

Αναμένεται συγκεκριμένα να κατατεθεί πρόταση από τον ίδιο τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, η οποία αφορά τη διαδικασία των εκλογών, ώστε Επίσκοποι και Μητροπολίτες να εκλέγονται αποκλειστικά από την Ιερά Σύνοδο, χωρίς την παρεμβολή του λαϊκού στοιχείου. Η πρόταση προβλέπει την παράκαμψη του σταδίου κατά το οποίο προσέρχεται ο κόσμος για να ψηφίσει και να αναδειχθεί το τριπρόσωπο.

Το θέμα των μοναχών που διέμεναν στη Μονή Αββακούμ θα απασχολήσει εκ νέου την Ιερά Σύνοδο, αφού σύμφωνα με τον κ. Ευσταθίου υπάρχουν καταγγελίες ότι ιερουργούν, τελώντας μυστήρια που επιτρέπεται να τελούνται μόνο από ιερωμένους, τη στιγμή που οι ίδιοι είναι έκπτωτοι από το ιερατικό αξίωμα.

