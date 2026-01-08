Στην κατάθεση δύο Ομολογιών Πίστεως έως τώρα ενώπιον της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου και του Οικουμενικού Πατριαρχείου προχώρησε ο τέως Μητροπολίτης Πάφου Τυχικός, σε μια προσπάθεια, όπως αναφέρει, να διαλυθεί κάθε σκιά αμφισβήτησης ως προς τη δογματική του τοποθέτηση και τη σχέση του με την κανονική τάξη της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Σε επιστολή του προς τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ. Γεώργιο και τα μέλη της Ιεράς Συνόδου, ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2025, την οποία αποκαλύπτει ο ανταποκριτής της Πάφου, Μάριος Ιγνατίου, ο Τυχικός επανέρχεται τόσο στο πνευματικό όσο και στο νομοκανονικό σκέλος των αποφάσεων που τον αφορούν, μετά την απόφαση της Συνόδου της 22ας Μαΐου 2025, με την οποία κρίθηκε έκπτωτος από τη Μητρόπολη Πάφου.

Ρητή αποδοχή των Ιερών Κανόνων

Ο Τυχικός δηλώνει κατηγορηματικά ότι αποδέχεται πλήρως τους Αποστολικούς Κανόνες, τους Ιερούς Κανόνες των Αγίων Οικουμενικών και Τοπικών Συνόδων, καθώς και τα δόγματα της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Υπογραμμίζει ότι ουδέποτε αμφισβήτησε τη μνημόνευση του ονόματος του Αρχιεπισκόπου Κύπρου ή τη συνοδική λειτουργία της Εκκλησίας, ενώ απορρίπτει κάθε σύνδεση του προσώπου του με αιρετικές ή σχισματικές πρακτικές.

Παράλληλα, σημειώνει ότι τα ζητήματα πίστεως και ενότητας κρίνονται διαχρονικά μόνο συνοδικά και όχι μονομερώς.

Ενστάσεις για τη διαδικασία της έκπτωσης

Σε ό,τι αφορά την απόφαση της 22ας Μαΐου 2025, ο Τυχικός διατυπώνει σοβαρές ενστάσεις για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, κάνοντας λόγο για μη θεσμοθετημένη νομοκανονικά διαδικασία και για παραβίαση του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου.

Όπως αναφέρει, η Ιερά Σύνοδος δεν έλαβε θέση επί του βασικού κεφαλαίου της απόφασης του Οικουμενικού Πατριαρχείου που αφορά, κατά τον ίδιο, ουσιώδεις διαδικαστικές παραλείψεις κατά την κρίση του, γεγονός που καθιστά την απόφαση ακυρωτέα.

Προσφυγή στη Δικαιοσύνη

Ο Τυχικός γνωστοποιεί την πρόθεσή του να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας και, εφόσον απαιτηθεί, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, διευκρινίζοντας ότι η προσφυγή του δεν αφορά θεολογικά ζητήματα, αλλά αποκλειστικά τη νομιμότητα της διαδικασίας που ακολουθήθηκε.

Αίτημα για αναστολή εκλογής νέου Μητροπολίτη

Μεταξύ άλλων, ζητά την αναστολή οποιασδήποτε διαδικασίας εκλογής νέου Μητροπολίτη Πάφου μέχρι την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, επισημαίνοντας ότι οποιαδήποτε εκλογή υπό τις παρούσες συνθήκες θα πραγματοποιηθεί επί διαδικασίας που τελεί υπό αμφισβήτηση.

Παράλληλα, δηλώνει ότι μέχρι την τελική κρίση θα απέχει από σχετικές συνεδριάσεις της Ιεράς Συνόδου, παραμένοντας ωστόσο στην Πάφο και συνεχίζοντας το ποιμαντικό του έργο όπου του επιτραπεί.

Δήλωση για την επόμενη μέρα

Τέλος, ο Τυχικός αναφέρει ότι σε περίπτωση επανεξέτασης και ανάκλησης της απόφασης της 22ας Μαΐου 2025, δεν προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμα υποψηφιότητας για τον Αρχιεπισκοπικό Θρόνο στην επόμενη εκλογική διαδικασία, για λόγους ενότητας και ειρήνης της Εκκλησίας.

Η επιστολή του κλείνει με έκκληση για αποκατάσταση της δικαιοσύνης, σεβασμό στους Ιερούς Κανόνες και διαφύλαξη της ενότητας της Εκκλησίας της Κύπρου.

