Σε κατάσταση συναγερμού τίθεται η κυβέρνηση για την αναχαίτιση της εξάπλωσης του αφθώδους πυρετού.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης συγκάλεσε την σύσκεψη, για συνολική αξιολόγηση της κατάστασης και μέτρων του αφθώδους πυρετού που λαμβάνονται για να μην υπάρξει περαιτέρω διασπορά, αλλά και για να ενημερωθεί το κοινό.

Η συνάντηση διεξάγεται, στην αίθουσα συσκέψεων των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών στην Αθαλάσσα.

