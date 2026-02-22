Για πολύ σοβαρή κατάσταση λόγω της διασποράς του ιού του αφθώδους πυρετού, έκανε λόγο ο Διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Χριστόδουλος Πίπης, στο πλαίσιο ενημέρωσης δημοσιογράφων, στη Λευκωσία, την Κυριακή, αναφέροντας ότι ο συνολικός αριθμός ζώων, βοοειδών και αιγροπροβάτων, που έχουν επηρεαστεί από τον ιό ανέρχεται σε 5.000, σε συνολικά έξι κτηνοτροφικές μονάδες, που, όπως είπε, αποτελούν την ίδια επιδημιολογική οντότητα, σύμφωνα με την τοποθεσία τους.

Ο κ. Πίπης σημείωσε, επίσης, ότι εξετάζεται και το ενδεχόμενο εμβολιασμού ζώων για την αντιμετώπιση του ιού, κάτι το οποίο δεν υπήρχε στο τραπέζι μέχρι τώρα, και ότι έχει ήδη υποβληθεί αίτημα στην ΕΕ για εμβόλια, ενώ το αργότερο μέχρι την Τρίτη αναμένεται στην Κύπρο και ομάδα κτηνιατρικών εμπειρογνωμόνων της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Παράλληλα, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο κ. Πίπης ανέφερε ότι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες έχουν λάβει ήδη αρκετές πληροφορίες που υποδεικνύουν ως πιθανό να έφτασε ο ιός από τις μη ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές, μέσω διακινητή ή διακητηών ζωοτροφών, που έφτασαν παράτυπα στις ελεγχόμενες περιοχές και διοχετεύθηκαν σε κτηνοτροφικές μονάδες.

Ο Διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών σημείωσε ότι δεν έχουν στη διάθεσή τους μέχρι στιγμής αποδεικτικά που να επιβεβαιώνουν πέραν πάσης αμφιβολίας το ενδεχόμενο αυτό, αλλά καταβάλλεται προσπάθεια να στοιχειοθετηθούν οι πληροφορίες αυτές και, ερωτηθείς, απάντησε ότι, εφόσον γίνει αυτό, θα υπάρχει και περιθώριο ποινικής διερεύνησης από πλευράς της Αστυνομίας.

Σε ό,τι αφορά το θέμα των εμβολιασμών, εξήγησε ότι ήδη κινήθηκε η διαδικασία για προμήθεια εμβολίων, σημειώνοντας ότι το συγκεκριμένο αίτημα είχε ήδη τεθεί σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τον Δεκέμβριο, όταν προέκυψε το περιστατικό στις μη ελεγχόμενες από τη Δημοκρατίας περιοχές, για να υπάρχει ετοιμότητα.

Ο κ. Πίπης σημείωσε ότι την Παρασκευή σε δηλώσεις του εξήγησε πως το ζήτημα του εμβολιασμού είναι ένα θέμα το οποίο τυγχάνει ανασκόπησης και εξέτασης από την αρμόδια αρχή, αναλόγως του τρόπου με τον οποίο θα εξελιχθεί η κατάσταση με τη ζωική ασθένεια. «Από τη στιγμή που διαπιστώσεις ότι ο ιός όσο έχει επιθετικότητα και ταχύτητα με την οποία διασπείρεται, σε συνδυασμό με το εύρος προσβολής του ζωικού κεφαλαίου, τότε τίθεται στο τραπέζι και το ενδεχόμενο εφαρμογής εμβολιασμού, ακριβώς για να διασφαλίσεις τον υπόλοιπο ζωικό πληθυσμό από του να προσβληθεί από τον συγκεκριμένο ιό», είπε.

Ανακοινώνοντας την επικείμενη άφιξη της ομάδας εμπειρογνωμόνων από την ΕΕ, ο κ. Πίπης εξήγησε ότι η συγκεκριμένη ομάδα έχει ως στόχο να επικουρεί τα κράτη-μέλη ως προς τη διαχείριση περιστατικών κρίσεων με ζωικές ασθένειες, να διερευνά το όλο ιστορικό ως προς την εκδήλωση των συγκεκριμένων περιστατικών ζωικών ασθενειών και την υποβολή αναλόγως των περιπτώσεων συγκεκριμένων εισηγήσεων και διορθωτικών ενεργειών από μέρους των κρατών μελών.

Ο κ. Πίπης υπενθύμισε τα μέτρα που έχουν ληφθεί τα τελευταία εικοσιτετράωρα, για την απαγόρευση μεταφοράς και μετακινήσεων ζώων και προϊόντων που σχετίζονται με την κτηνοτροφία, καθώς και για την δημιουργία δεξαμενών απολύμανσης στις κτηνοτροφικές περιοχές Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου, σε συνεννόηση με τις Επαρχιακές Διοικήσεις και με τη συνδρομή και του Τμήματος Γεωργίας και του Τμήματος Δασών. Απαντώντας σε ερώτηση, σημείωσε ότι εφόσον τα μέτρα δεν εφαρμόζονται από όσους έχουν υπό την κηδεμονία και υπό την φροντίδα τους ζώα, όπως προβλέπεται από τον νόμο, θα υπάρχουν συνέπειες σε ό,τι αφορά την κρατική στήριξη που λαμβάνουν οι κτηνοτρόφοι.

Εξάλλου, ο Διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών κλήθηκε να απαντήσει και στο πως μπορεί να διασφαλιστεί η τήρηση των μέτρων που εφαρμόστηκαν, εφόσον παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτυπης μεταφοράς ζωοτροφών από τις μη ελεγχόμενες περιοχές, αναφέροντας ότι το θέμα αυτό «δεν αποκλείει την αποτελεσματικότητα και την ορθότητα με την οποία η Υπηρεσία διαχειρίζεται το όλο ζήτημα της επιδημιολογικής διερεύνησης και της αποτροπής της παραπέρα διασποράς του παθογόνου παράγοντα».

Σημείωσε, ακόμα, ότι «η Υπηρεσία ενήργησε καθ’ όλα σύμφωνα με τη νομοθεσία και αποτελεσματικά κατέληξε ότι το συμπέρασμα περί τίνος πρόκειται όσον αφορά τον παθογόνο παράγοντα». Όσον αφορά τα μέτρα ελέγχου και επιτήρησης, είπε ότι γι’ αυτό τον λόγο υπάρχει και συνεργασία με την Αστυνομία και έχει επιβληθεί και αποκλεισμός των περιοχών στις οποίες έχουν εντοπιστεί τα περιστατικά.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε και στις καταγγελίες που είχαν γίνει το Σάββατο για καθυστέρηση από πλευράς της Υπηρεσίας για τη λήψη μέτρων, αναφέροντας ότι αυτές δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα και ότι έγιναν λόγω του ότι δημοσιογράφοι βρέθηκαν σε έναν από τους δρόμους που οδηγούσαν στην μονάδα όπου είχαν εντοπιστεί περιστατικά, ενώ, όπως είπε, την ίδια στιγμή κλιμάκιο της Αστυνομίας και λειτουργών της Υπηρεσίας τοποθετούσαν τα υλικά για αποκλεισμό άλλου δρόμου που οδηγούσε στη μονάδα.

Απαντώντας σε ερώτηση, ανέφερε ότι κλήθηκε και ο ίδιος, ως επικεφαλής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, για να καταθέσει στην Αστυνομία τα γεγονότα, αφού στην Αστυνομία κλήθηκαν και κτηνοτρόφοι για να δώσουν κατάθεση αντίστοιχα.

Επίσης, κληθείς να διευκρινίσει πότε ακριβώς ενημερώθηκαν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για την παρουσία περιστατικών αφθώδους πυρετού, ο κ. Πίπης ανέφερε ότι η πρώτη ενημέρωση δόθηκε στις 19 Φεβρουαρίου, σχετικά με περιστατικά σε μονάδα βοοειδών στα Λιβάδια Λάρνακας, η οποία και επιβεβαιώθηκε με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών εξετάσεων στις 20 Φεβρουαρίου.

Πρόσθεσε πως, «εκ των γεγονότων και της ίδιας της ομολογίας των κτηνοτρόφων ότι γνώριζαν ότι είχαν τη συγκεκριμένη νοσολογική οντότητα τα ζώα τους από τις 12 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Περί της Υγείας των Ζώων Νόμων, οι συγκεκριμένοι δεν ενήργησαν ως όφειλαν να ενεργήσουν», αντικρούοντας τις αιχμές κατά της Υπηρεσίας για μη έγκαιρη αντίδραση.

«Χρειάζεται η ειλικρίνεια και η συνέπεια από μέρους των επαγγελματιών φροντίδας των ζώων», υπογράμμισε ο κ. Πίπης, «προκειμένου να είμαστε σε θέση να διασφαλίσουμε τα δικά τους συμφέροντα μέσω των δυνατοτήτων οι οποίες παρέχονται στην υπηρεσία μας από το κράτος και της επιστημονικής κατάστασης του προσωπικού της υπηρεσίας». Σημείωσε, επίσης, ότι «η κατάσταση είναι αρκετά σοβαρή όσον αφορά τα εθνικά συμφέροντα και ειδικά το υγειονομικό καθεστώς των ζώων μας».

Στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται, διαβεβαίωσε ότι γίνεται χαρτογράφηση και επιδημιολογική διερεύνηση της υπόθεσης από τους λειτουργούς του Επαρχιακού Γραφείου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών στη Λάρνακα, ενώ διαβεβαίωσε ότι για θανάτωση και ταφή των ζώων που έχουν επηρεαστεί, θα γίνουν όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται από την νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των προνοιών της ευημερίας και της προστασίας των ζώων και της όσο το δυνατόν λιγότερης πρόκλησης ταλαιπωρίας στα ίδια τα ζώα.

Πηγή: ΚΥΠΕ