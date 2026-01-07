Ο Υπαστυνόμος Τροχαίας Αρχηγείου Τάσος Ασιήκκης, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο», αναφέρθηκε στις αλλαγές που προωθούνται στη διαδικασία αναστολής άδειας οδήγησης σε περιπτώσεις σοβαρών τροχαίων παραβάσεων που σχετίζονται με την κατανάλωση αλκοόλης και τη χρήση ναρκωτικών ουσιών. Συγκεκριμένα οι αστυνομικοί θα είναι σε θέση να αφαιρούν επιτόπου άδειες, από οδηγούς που κρίνονται «πολύ επικίνδυνοι» και υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών.

Όπως ανέφερε, υπήρξε συμφωνία με τον διευθυντή και τους λειτουργούς του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, ώστε να τερματιστεί η χρονοβόρα διαδικασία αλληλογραφίας μεταξύ Αστυνομίας και Τμήματος Οδικών Μεταφορών. «Αντί της καθυστέρησης που προκαλεί η αποστολή και παράδοση της επιστολής αναστολής, συμφωνήσαμε να εξεταστεί η δυνατότητα επιτόπιας επίδοσης από το ίδιο το μέλος της Αστυνομίας που διενεργεί τον έλεγχο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον κ. Ασιήκκη, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών συνεργάστηκε με τη Νομική Υπηρεσία, ώστε η συγκεκριμένη διαδικασία να καταστεί νομικά εφικτή. Όπως είπε, «έγιναν ήδη ενέργειες, έτσι ώστε πλέον να μπορεί να γίνεται επιτόπου η αναστολή της άδειας οδήγησης», σημειώνοντας ότι το όχημα του παραβάτη οδηγού παραλαμβάνεται άμεσα από τη σκηνή και «σε καμία περίπτωση δεν του επιτρέπεται να συνεχίσει να οδηγεί, είτε πρόκειται για αλκοόλη είτε για ναρκωτικά».

Εκφράζοντας την εκτίμηση ότι οι αλλαγές αυτές θα αποδώσουν σύντομα, ανέφερε ότι «στο άμεσο μέλλον αναμένουμε ουσιαστικό αποτέλεσμα, ώστε τα μέλη της Αστυνομίας να μπορούν να προβαίνουν σε άμεση αναστολή της ισχύος της άδειας οδήγησης», διευκρινίζοντας πως αυτό προϋποθέτει την έκδοση σχετικού διατάγματος από τον Υπουργό Μεταφορών, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης διαβούλευσης με το ΤΟΜ.

Ο Τάσος Ασιήκκης υπογράμμισε ότι το πρόβλημα της οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών και αλκοόλης στην Κύπρο λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις, ιδιαίτερα σε ορισμένες επαρχίες. «Βλέπουμε ότι το φαινόμενο παίρνει διαστάσεις, ειδικά σε περιοχές όπως η Πάφος, όσον αφορά τα ναρκωτικά», ανέφερε.

Παραπέμποντας στα στοιχεία του 2025, σημείωσε ότι «καταγράφηκαν έντεκα οδικοί θάνατοι που συνδέονται με την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης και ναρκωτικών». Όπως εξήγησε, «πέντε από αυτούς οφείλονται σε συνδυασμό αλκοόλης και ναρκωτικών, άλλοι πέντε αποκλειστικά στη χρήση ναρκωτικών», ενώ αναφέρθηκε και σε θανατηφόρα δυστυχήματα που σχετίζονται με απόσπαση προσοχής κατά την οδήγηση.

Τέλος, διευκρίνισε ότι η ποινική δίωξη για σοβαρά αδικήματα, όπως η οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών, αποτελεί ξεχωριστή διαδικασία. «Η εκδίκαση της υπόθεσης είναι θέμα του δικαστηρίου», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «άλλο ζήτημα είναι οι εξουσίες που θα έχουν πλέον τα μέλη της Αστυνομίας, ώστε να μπορούν να επιδίδουν επιτόπου επιστολή αναστολής άδειας οδήγησης», με τη διάρκεια της στέρησης να αποτελεί αντικείμενο ρύθμισης στο άμεσο μέλλον.

