Συνεχίστηκαν και κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας οι στοχευμένες προληπτικές επιχειρήσεις της Αστυνομίας, με ενισχυμένη παρουσία σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη δέκα προσώπων για διάφορα αδικήματα, ως εξής:

• Σύλληψη τεσσάρων προσώπων που διαμένουν παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

• Σύλληψη δύο προσώπων σχετικά με υπόθεση βίας στην οικογένεια.

• Σύλληψη ενός προσώπου για μη παρουσίαση στο Δικαστήριο.

• Σύλληψη δύο προσώπων για κατοχή διαρρηκτών εργαλείων.

• Σύλληψη ενός προσώπου για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης και πρόκλησης οδικής σύγκρουσης. (μόνο ζημιές).

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 397 οχήματα και ελέγχθηκαν 97 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 30 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αποτροπή και καταστολή παραβατικών συμπεριφορών.

Από τους τροχονομικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν, προέκυψαν 147 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες τροχαίες παραβάσεις, εκ των οποίων οι οκτώ αφορούσαν οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης. Ο συνολικός αριθμός ελέγχων αλκοόλης σε οδηγούς οχημάτων ανήλθε στους 189. Παράλληλα, στο πλαίσιο διερεύνησης τροχαίων αδικημάτων, κατακρατήθηκαν 19 οχήματα.

Οι επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύ, διαρκές και ενισχυόμενο προληπτικό σχέδιο της Αστυνομίας, με αυξημένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση σε όλες τις επαρχίες, με σκοπό την πρόληψη του εγκλήματος και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.