Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί στο παλιό λιμάνι Λεμεσού κατά τη διάρκεια των εορτασμών των Θεοφανείων.

Συγκεκριμένα, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του καθαγιασμού των υδάτων, διαπιστώθηκε ότι ο Σταυρός δεν παραδόθηκε στον ιερέα από το πρόσωπο που τον ανέσυρε.

Πληροφορίες που αξιολογεί η Αστυνομία αναφέρουν ότι την τρίτη φορά που ρίχθηκε ο Σταυρός στη θάλασσα και ενώ βρισκόταν σε αρκετή απόσταση, τον ανέσυρε άγνωστος άνδρας.Στη συνέχεια αποχώρησε από τον χώρο χωρίς να τον παραδώσει.

Πρόκειται για ξύλινο Σταυρό και η Αστυνομία έχει ενημερώθηκε για το περιστατικό και διερευνά πληροφορία σύμφωνα με την οποία δεν αποκλείεται ο Σταυρός να έχει κλαπεί.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ εξετάζονται μαρτυρίες και υλικό από κάμερες της περιοχής.

