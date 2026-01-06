Αναστάτωση προκλήθηκε και στον εορτασμό των Θεοφανίων στην Αγία Νάπα, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης τελετής καθαγιασμού των υδάτων στο λιμανάκι της περιοχής, λίγες ώρες μετά το ατυχές περιστατικό που σημειώθηκε στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πάνω από 30 άτομα βούτηξαν στη θάλασσα για να ανασύρουν τον χρυσό Σταυρό που έριξε ο Μητροπολίτης Κωνσταντίας και Αμμοχώστου Βασίλειος. Ωστόσο, ο Σταυρός χάθηκε στον βυθό και παρά τις συνεχείς προσπάθειες των κολυμβητών, δεν εντοπίστηκε άμεσα.

Για να συνεχιστεί η τελετή, ρίχθηκε στη θάλασσα ξύλινος Σταυρός, ο οποίος ανασύρθηκε από δύο κολυμβητές, ενώ παράλληλα αφέθηκαν ελεύθερα λευκά περιστέρια.

Σε μεταγενέστερο στάδιο, ο χρυσός Σταυρός εντοπίστηκε και παραδόθηκε στον Μητροπολίτη Βασίλειο. Στον άνθρωπο που τον βρήκε απονεμήθηκε χρυσός σταυρός, ενώ σε όλους όσοι συμμετείχαν στην κατάδυση δόθηκαν ασημένιοι σταυροί.

